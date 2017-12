A melhor padaria de Belo Horizonte é a Casa Bonomi

O primeiro ato da padaria corresponde a uma temporada do Grupo Corpo em Bruxelas, no início dos anos 1990. Na ocasião, Paula Bonomi, uma das bailarinas da festejada companhia de dança, descobriu uma das primeiras unidades da charmosa Le Pain Quotidien, hoje um gigante com filiais em dezenas de países, e se apaixonou por ela. O segundo ato deu-se em 1996, quando, já aposentada do grupo no qual atuara por dezesseis anos, ela decidiu montar a própria padaria, inaugurada no ano seguinte. Assim como as lojas da rede belga, sua Casa Bonomi dispõe de uma enorme mesa coletiva de madeira, com capacidade para catorze pessoas. Erguido em 1902, o imóvel tombado em que funciona a casa campeã chama ainda atenção pelo belíssimo piso de madeira de demolição e, principalmente, pelas prateleiras abarrotadas de pães capazes de melar qualquer regime. Ou dá para resistir àqueles croissants de chocolate (R$ 8,50 cada um) ou aos elaborados com centeio, nozes e uvas-passas (R$ 75,00 o quilo)? Entre outras tentações estão o gigantesco pão de campagne, à base de trigo (R$ 60,00 o quilo), e o que leva na massa queijo da Serra da Canastra (R$ 25,00). Todos são feitos com fermentação natural e vários funcionam como base de sanduíches montados na hora. O de queijo Prima Donna, presunto cru e rúcula (R$ 38,00) é preparado na baguete francesa, enquanto o de berinjela e pimentões grelhados mais queijo de cabra, azeitonas pretas e rúcula (R$ 35,00) chega em uma focaccia. Para o café da manhã há pedidas como panqueca de trigo-sarraceno com presunto de Parma (R$ 35,00) e croque monsieur (R$ 38,00). A lista de bebidas inclui cappuccino (R$ 9,00) e suco de pitanga (R$ 16,00). Avenida Afonso Pena, 2600, Funcionários, ☎ 3261-3460 e 99206-2772 (34 lugares). 7h/21h (dom. 8h/20h; fecha seg.). Aberto em 1997.

2º lugar: Cum Panio

É difícil resistir ao aroma dos pães recém-assados que enfeitam tão bem as prateleiras e o balcão da padaria. Uma das novidades deste ano é o de ameixa com nozes (R$ 40,00 o quilo), de fermentação natural e grãos integrais. Tornou-se já uma referência da casa o aerado pain d’antan, vendido em pedaços nas versões normal (R$ 35,00 o quilo), com azeitonas (R$ 45,00 o quilo) e com castanhas (mesmo preço). Entre os doces, o de pera com damasco e amêndoa laminada (R$ 45,00 o quilo) vem na massa folhada. Rua do Ouro, 292, Serra, ☎ 3225-5246 (12 lugares). 11h/19h30 (sáb. 11h/14h; fecha dom., seg. e feriados). Aberto em 2004.

3º lugar: Du Pain

Num dos corredores do Mercado Central, aguça o paladar com cerca de trinta tipos de pão de fermentação natural. Procure, por exemplo, os crocantes croissants com recheio de chocolate (R$ 7,00) e de amêndoa (R$ 10,50). Dica: por volta do meio-dia é que se tem a maior variedade de produtos disponíveis, como a baguete tradição (R$ 8,00) e a ciabatta (R$ 35,00 o quilo). No fim de cada expediente, a produção não consumida é congelada e, aos domingos, doada a instituições credenciadas. Avenida Augusto de Lima, 744, loja 288, Mercado Central, centro, ☎ 3267-9740, 8h/18h (dom. até 13h; fecha seg.). Aberto em 2016.