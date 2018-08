Após acusação de abuso, Asia Argento é demitida de ‘X Factor’ da Itália

A atriz Asia Argento foi demitida da versão italiana do reality show X Factor, depois de ter sido acusada de abuso sexual pelo ator Jimmy Bennett. O caso teria acontecido em 2013, quando ele tinha 17 anos e ela, 37. De acordo com a revista americana Variety, a italiana aparecerá apenas até a metade da nova temporada do programa e depois será substituída.

Asia estará nos sete primeiros episódios do X Factor Italy, que será transmitido a partir do dia 6 de setembro pela empresa Sky Uno no país. A partir do dia 25 de outubro, um novo jurado será visto na cadeira da atriz no programa.

Segundo o New York Times, Asia pagou 380.000 dólares a Bennett após o abuso, que teria acontecido em um hotel na Califórnia, onde a idade de consentimento é 18 anos. Uma carta foi enviada pelo advogado de Bennett a Asia Argento falando sobre a intenção de abrir um processo contra ela. Junto ao documento, uma foto do que parece ser os dois deitados em uma cama foi anexada.

Em comunicado divulgado na última semana, a atriz negou que tenha tido qualquer relação sexual com o ator, afirmando que ele estava extorquindo dinheiro dela e de Anthony Bourdain, seu namorado, que morreu em junho.