Anitta bate recordes no Spotify Brasil com o funk ‘Vai Malandra’

Anitta deixou Taylor Swift para trás. Ao menos, no Brasil. Segundo o Spotify, a cantora bateu vários recordes nacionais ao lançar o hit automático Vai Malandra nesta segunda-feira. O funk só precisou de poucas horas para ultrapassar Look What You Made Me Do, da loirinha americana, como a canção mais ouvida no país logo na estreia.

Mesmo sendo lançada ao meio-dia, a música foi a mais executada em um mesmo dia – até a meia-noite de terça. Ainda foi a primeira faixa a quebrar a marca de 1 milhão de execuções no Brasil nas primeiras 24 horas. Para completar, Vai Malandra alcançou a 49ª posição do ranking mundial, um feito e tanto para um funk com boa parte da letra em português.

O sucesso da canção puxou outros sucessos da cantora e fez o Spotify criar uma lista só dela, encabeçada por Show das Poderosas e seguida por Movimento da Sanfoninha, Na Batida e Meiga e Abusada, entre outras.

No Instagram, Anitta afirma que a música também bateu recordes no YouTube, mas a assessoria do serviço de streaming de vídeos afirmou no fim da tarde desta terça-feira que ainda não tinha terminado o trabalho de contabilização de visualizações do clipe.