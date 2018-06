Andrea Beltrão e Daniel Boaventura posam como Hebe e Silvio Santos

Os atores Daniel Boaventura e Andrea Beltrão posaram caracterizados como Silvio Santos e Hebe Camargo (1929-2012), respectivamente, nos bastidores da gravação do filme sobre a vida da apresentadora. Boaventura publicou algumas fotos do trabalho em seu perfil no Instagram. “Ontem filmei minha participação no filme Hebe com a talentosíssima Andrea Beltrão interpretando nossa eterna ‘gracinha’ e com a direção do querido Maurício Farias”, escreveu o ator na legenda das imagens.

“Obrigado, equipe, pela experiência, foi especial fazer parte da trajetória de sucesso da querida, irreverente e sincera Hebe Camargo”, continuou. “Além de ser uma honra interpretar o Silvio Santos, um ícone da nossa TV e um exemplo de garra, determinação e criatividade.”

Hebe foi um dos principais nomes do SBT por 25 anos, até que foi para a RedeTV!, em 2011. A apresentadora, porém, ficou na emissora por pouco tempo – cerca de um ano –, antes de acertar a volta ao canal de Silvio Santos. Poucos dias após o anúncio do SBT, no entanto, Hebe morreu de uma parada cardíaca em sua casa em São Paulo, aos 83 anos.