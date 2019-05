‘Acústico MTV’ retorna com show de Tiago Iorc

A MTV Brasil confirmou nesta quarta-feira, 15, o retorno de um de seus projetos mais famosos: o musical Acústico MTV, com performances acústicas exclusivas de cantores e bandas. A volta será com um show do cantor Tiago Iorc, que apresentará, pela primeira vez, canções de seu novo álbum, Reconstrução.

A gravação da nova edição acontece no dia 30 de maio, em São Paulo. O show, fechado para convidados, será exibido no canal, em data ainda não definida.

Sucesso dos anos 1990 e 2000, a atração já teve convidados como Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Legião Urbana, Titãs, Roberto Carlos, Cássia Eller e Sandy & Junior.

O projeto retorna após um hiato de oito anos – a última edição brasileira foi gravada em 2011, com Arnaldo Antunes. O disco de maior sucesso foi o da banda Kid Abelha, de 2002, que vendeu mais de 2 milhões de cópias.

O projeto já ganhou, no total, seis Grammys: melhor álbum de rock brasileiro (Paralamas do Sucesso, Cássia Eller e Lobão), melhor álbum de pop contemporâneo brasileiro (Lenine) e melhor álbum de samba/pagode (Zeca Pagodinho e Paulinho da Viola).