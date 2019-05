Tiago Iorc volta às redes sociais e lança disco-surpresa

Pouco mais de um ano após anunciar que estava “dando um tempo” das redes sociais, o músico Tiago Iorc surpreendeu os fãs na madrugada deste domingo, 5, ao postar uma foto no Instagram e lançar, no Youtube, treze clipes com as canções de seu novo álbum, Reconstrução, que também já ficaram disponíveis nos serviços de streaming. Os vídeos foram dirigidos por Iorc e têm fotografia assinada por Rafael Trindade.

No Instagram, fãs famosos celebraram o retorno do artista. Sabrina Sato, por exemplo, comemorou com um espontâneo “Eba!”, enquanto Bruna Marquezine escreveu que quando crescesse, queria ser igual a Iorc, além de dizer: “Que bom que tu voltou”. Selton Mello se mostrou incrédulo, comentando com um bem-humorado “Q q ta conteseno [sic]”.

Iorc deixou de lado as redes e a vida pública em janeiro de 2018, quando publicou um texto dizendo que precisava descansar, se “ausentar dessa nossa vida instagrâmica que nos consome” e se “permitir viver sem calcular tanto”, se “descobrir em novos medos, voltar a ter certeza do que é improvável”. Na ocasião, ele apagou todos os posts e se manteve, fielmente, longe dos holofotes. Agora, retorna até com visual novo – de cabelos compridos e olhar renovado, como se tivesse, mesmo, vivido como um eremita e aprendido algumas lições de vida.

Assista ao clipe de Desconstrução, música que abre o novo disco: