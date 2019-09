A transformação impressionante desses cinco atores

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix: antes e depois de interpretar o vilão Coringa, em 2019

Para encarnar o vilão de Coringa, que estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro, emagreceu 23,5 quilos em menos de seis meses. Os efeitos psicológicos da transformação alimentaram a ira do arqui-inimigo de Batman. “Você fica irritado quando perde essa quantidade de peso em tão pouco tempo”, declarou o ator.

Christian Bale

Christian Bale: O ator emagreceu 28 quilos para viver o trabalhador Trevor Reznik em ‘O Operário’, em 2004

É a versão humana do efeito sanfona. Com dieta à base de café e maçã, secou 28 quilos para viver um trabalhador com insônia em O Operário (2004). Depois, engordou para protagonizar Batman Begins. “Em um curto período, fui de 54 para 82 quilos”, disse. E, no ano passado, ganhou 18 quilos para ser Dick Cheney em Vice.

Charlize Theron

Charlize Theron: A atriz ganhou 23 quilos para interpretar Marlo no filme ‘Tully’, em 2018

Sempre abriu mão da vaidade “em nome da arte”. Para dar rosto à serial killer de Monster (2003), raspou as sobrancelhas e ganhou 13 quilos — esforço premiado com o Oscar. Em 2018, enfiou o pé na jaca com fast-food e macarrão para viver uma matrona na comédia Tully. A coisa pesou: “Fui atingida em cheio pela depressão”.

Jared Leto

Jared Leto: Antes e depois da perda de peso para interpretar a travesti soropositiva de ‘Clube de Compras Dallas’, em 2013

Em 2000, perdeu 11 quilos para fazer um viciado em Réquiem para um Sonho. “Com fome constante, desmaiava no set”, disse. O ator levou meses para se recuperar da desnutrição. Mas, em 2013, voltou a emagrecer e raspou todos os pelos do corpo para dar vida à travesti soropositiva de Clube de Compras Dallas.

Robert De Niro

Robert De Niro: O ator engordou durante o filme ‘Touro Indomável’, em 1980

Em Touro Indomável (1980), foi do céu ao inferno na pele do boxeador Jake LaMotta. Na maior parte do filme, exibia músculos bombadíssimos. Mas, para reaparecer mais velho no final, teve de estufar adoidado. A fim de engordar 30 quilos em tempo recorde, viajou para a Itália no meio das filmagens para se entupir de massas.

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2019, edição nº 2651