7 filmes inteligentes para ver na Netflix durante o Carnaval

Quer passar longe da folia do Carnaval? A lista a seguir reúne sete filmes disponíveis na Netflix para quem não quer só curtir os blocos de rua ou a festa nos sambódromos e gosta de passar o tempo de descanso assistindo a uma boa produção inteligente, seja um longa de época que trate de Igreja e Inquisição, como O Nome da Rosa, ou um com roteiro cheio de detalhes e reviravoltas como Ilha do Medo. Confira:

O criminoso reincidente McMurphy (Jack Nicholson), condenado por estupro, consegue convencer a justiça de que tem doenças mentais para evitar a prisão convencional – e o trabalho obrigatório – e ser levado para cumprir a sentença em uma clínica psiquiátrica. Ao chegar lá, se depara com a rigorosa enfermeira Ratched (Louise Fletcher) e não se conforma com a maneira fria e condescendente como ela trata os pacientes. Com planos de escapar, McMurphy começa um levante no hospital, contando com o apoio de outros internos, contra a enfermeira.

O longa baseado no livro de Umberto Eco se passa em 1327. Chamado para debater votos de pobreza na igreja católica, o frade franciscano William von Baskerville (Sean Connery) acaba sendo designado para investigar a misteriosa morte do monge Adelmo de Otranto. Com medo de a Inquisição ser chamada para resolver o crime caso ele não seja esclarecido internamente, William aceita a tarefa e tenta convencer os monges de que não foi o apocalipse o causador da morte, como eles acreditam. No meio da investigação, outras mortes acontecem e o frade precisa acelerar os trabalhos para evitar que pessoas inocentes sejam responsabilizadas.

Programador da maior empresa de internet do mundo, Caleb (Domhnall Gleeson) ganha um sorteio para passar uma semana na casa de campo do CEO da companhia, Nathan (Oscar Isaac). Ao chegar lá, descobre que participará de um experimento testando as habilidades e a inteligência de um impressionante androide, Ava (Alicia Vikander), que tem corpo robótico, mas rosto de uma bela mulher. Caleb acaba se aproximando do robô, que mostra ter interesse romântico pelo rapaz.

Andrew (Miles Teller) é um talentoso estudante de jazz no fictício Conservatório Shaffer, considerado a melhor escola de música dos Estados Unidos. Esforçado, ele acaba conseguindo uma vaga como baterista substituto do grupo coordenado pelo professor Fletcher (J.K. Simmons), o mais rigoroso e respeitado da instituição. O problema é que o mestre construiu sua carreira em performances – tanto suas quanto de seus alunos – perfeitas, nas quais não é permitido fraquejar em nenhum momento. Abusivo, Fletcher não vê problema em atirar cadeiras em estudantes, xingá-los e pressioná-los até que eles ultrapassem seus próprios limites.

A vida de Chiron (Alex Hibbert/Ashton Sanders/Trevante Rhodes), um garoto americano negro, da infância à vida adulta. Tímido, deslocado e vítima de bullying de outras crianças, o menino é negligenciado pela mãe, viciada em drogas, e só encontra refúgio quando com o melhor amigo, Kevin (Jaden Piner/Jharrel Jerome/André Holland), ou com um vizinho, Juan (Mahershala Ali), e a namorada dele, Teresa (Janelle Monáe).

O marechal Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) é enviado para um hospital psiquiátrico em uma ilha que abriga criminosos com doenças mentais para investigar o desaparecimento de uma paciente. O caso avança com dificuldade porque o hospital e seus funcionários relutam em fornecer informações ao policial, o que faz com que ele desconfie de que algo grave esteja acontecendo no local. Com o passar dos dias, Teddy começa a encontrar pistas cada vez mais misteriosas e passa até mesmo a questionar a própria sanidade.

Sequestrado, Oh Dae-su (Choi Min-sik) é mantido por quinze anos em cativeiro, onde ele recebe comida, roupas e medicamentos para que não cometa suicídio. No aposento, conta com uma televisão pela qual consegue obter informações do mundo externo – descobre, pelo noticiário, que sua mulher foi assassinada e ele é o principal suspeito do crime. Um dia, é libertado sem explicações, com a única orientação de que pode investigar e procurar a pessoa que ordenou seu sequestro para entender o porquê do encarceramento.