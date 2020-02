Os bloquinhos do Carnaval não são para você? Então aproveite o feriado maratonando algumas das séries mais envolventes disponíveis na Netflix. Equipe de VEJA selecionou cinco produções, que vão de eletrizantes a divertidas, para quem prefere fazer a própria folia no conforto de casa.

Não Fale Com Estranhos

Para quem… curte um suspense.

Baseada no livro homônimo de Harlan Coben, a nova minissérie original da Netflix se passa em um povoado inglês de classe média, onde todos se conhecem e convivem em aparente harmonia. Uma mulher misteriosa (interpretada por Hannah John-Kamen) acaba com a paz ao espalhar segredos de seus moradores, desde bobagens até revelações das mais sórdidas. Em um dos casos, ela chantageia um homem poderoso ao descobrir que seu filho, um atleta que pratica arremesso de pesos, usa substâncias estimulantes. Ganhar dinheiro não é a única motivação da personagem — suas razões, aliás, são parte dos mistérios a serem desvendados ao longo dos oito episódios. O rastro de devastação deixado por ela desencadeia uma série de mortes e atos de violência, cenas que podem impactar os mais sensíveis.

Messiah

Para quem… gosta de filosofia e religião.

Ao assistir a série Messiah é difícil resistir à tentação de emendar um episódio no outro. A trama de contornos bíblicos imagina o surgimento de um jovem líder (Mehdi Dehbi) no Oriente Médio, que atrai milhares de seguidores ao redor do mundo por seu magnetismo e discurso religioso, que instiga cristãos, muçulmanos e judeus. Suas ações causam um impacto político, que chamam a atenção da CIA, especialmente da agente Eva Geller (Michelle Monaghan). Obcecada pelo homem misterioso — e entre dramas pessoais de um passado traumático —, ela passa a investigar se o pregador é, ou não, um farsante, um terrorista ou de fato um novo Messias enviado para salvar os homens do Juízo Final.

Sex Education

Para quem… quer rir sem compromisso.

Desde a estreia da segunda temporada em janeiro, a inglesa Sex Education se tornou um dos títulos mais populares da Netflix. E não é para menos: sem firulas, tabus e preconceitos, a série trata da iniciação sexual de adolescentes enquanto foge dos estereótipos de uma comédia pastelão. Otis (Asa Butterfield) é um jovem de 16 anos desajustado e filho de uma terapeuta sexual (Gillian Anderson). Ele é convencido por uma colega tão desajustada quanto ele a dar “consultas” em troca de dinheiro. A produção tece uma teia de informações sobre desejo, fetiches, métodos contraceptivos, consenso e sexualidade. Tudo isso, claro, regado a bom-humor, ousadia, provocação e a leveza de séries juvenis, que promete agradar desde adolescentes da faixa etária de Otis até o mais sério dos adultos.

American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace

Para quem… gosta de uma trama policial.

Na manhã de 15 de julho de 1997, Gianni Versace (Édgar Ramírez), o estilista italiano da marca multibilionária que carrega seu sobrenome, foi assassinado com dois tiros, enquanto entrava pelo portão de sua ostensiva mansão em Miami. American Crime Story: O Assassinato de Gianni Versace conta a história de sua misteriosa morte pelas mãos do assassino em série Andrew Cunanan (Darren Criss), cuja vida como prostituto gay e mitômano é meticulosamente destrinchada ao longo de nove episódios. Baseada no livro Vulgar Favors, da jornalista Maureen Orth, a série não desaponta ao pintar com todas as cores a essência obscura de um homem que, de tanto querer fama, prestígio e reconhecimento, transformou uma pessoa bem-sucedida em alvo de sua insanidade.

Altered Carbon

Para quem… prefere viajar na ficção científica.

Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman) acorda, após 250 anos, em uma pele que não é a sua. A nova “capa” — como a própria série Altered Carbon se refere — é fruto de uma tecnologia que garante a imortalidade a milionários dispostos a pagar um preço salgado para transferir suas consciências de corpo em corpo. Baseada no livro Carbono Alterado, do britânico Richard Morgan, a série futurista acompanha os passos de Kovacs, que, “reencarnou” por encomenda do aristocrata Laurens Bancroft (James Purefoy), personagem que busca respostas sobre a própria morte. Na linha da popular Black Mirror, a série reflete sobre como a tecnologia também pode potencializar dilemas morais na sociedade. A segunda temporada de Altered Carbon chegará à plataforma de streaming no dia 27 deste mês, com novo elenco e novos mistérios.