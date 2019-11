Weintraub: “Já identificamos quem vazou a prova do Enem 2019”

Meia hora depois do encerramento do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o ministro da Educação Abraham Weintraub disse em coletiva de imprensa que “Esse foi o melhor Enem da história do Brasil se levarmos em consideração a qualidade da prova”. Ao lado do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, Waintraub afirmou que a ausência de questões ideológicas tem relação com a “postura republicana do Governo Bolsonaro”. A taxa de abstenção do exame deste ano foi de 27,19%, segundo o MEC, a menor da história.

O ministrou garantiu que os casos de vazamento da prova nos dois dias foram pontuais e não geraram impacto aos estudantes. Weintraub se irritou quando os jornalistas fizeram perguntas sobre a identificação e a linha de investigação que levou a polícia a identificar os responsáveis por vazar as provas. “Identificamos um homem de 18 anos e uma aplicadora no Ceará que fizeram esse ato de terrorismo. Fizemos o boletim de ocorrência e, daqui em diante, é com a polícia e o Ministério Público. Mas mesmo com esses terroristas, o Enem foi um enorme sucesso”, disse.

O ministro ainda afirmou que é importante não haver ideologização do ensino e que não quer ser atendido por enfermeiros sindicalizados, exceto os que forem “competentes”. “Foram décadas em uma cultura totalitarista de esquerda sendo imposta aos brasileiros e a eleição de Bolsonaro é o começo do fim desse martírio”, afirmou.

Os gabaritos oficiais serão divulgado nesta quarta 13 no site do INEP.