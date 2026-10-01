USP é a segunda melhor universidade da América Latina, segundo ranking

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A USP mantém sua posição como a segunda melhor universidade da América Latina no QS World University Rankings 2025, sendo superada pela Pontifícia Universidad Católica de Chile. O Brasil se destaca no ranking, com Unicamp, UFRJ e Unesp figurando entre as dez melhores da região, consolidando a força do ensino superior brasileiro.

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A Universidade de São Paulo (USP) manteve sua posição como segunda melhor universidade da América Latina no QS World University Rankings, ranking internacional de instituições de ensino superior produzido pela QS Quacquarelli Symonds, empresa de análise da área e divulgado nesta quinta-feira, 1. A primeira posição na América Latina ficou com a Pontifícia Universidad Católica de Chile. O Brasil é o país com mais universidades da região no ranking.

Dentro da América Latina, outras universidades brasileiras também dominaram o top 10. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) apareceram entre as 10 melhores da América Latina, respectivamente em 3º, 5º e 6º lugar. Desde 2024 a USP liderava o ranking como a melhor da região — entre as 100 melhores do mundo — mas foi ultrapassada pela universidade chilena no ano seguinte, 2025. Agora, a USP ocupa a posição 133º do ranking completo, enquanto a Pontifícia do Chile está em 119º.

A USP é também liderança na região em outros indicadores analisados pelo ranking. Rede de pesquisa internacional, artigos por corpo docente e impacto na web são as áreas em que a USP lidera na América Latina. De toda a região, o Brasil é o país com mais universidades analisadas. De todas as 517 da AL no ranking, 137 são do Brasil e 12 estão entre as 50 melhores na AL.

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Outros rankings

Pela primeira vez, a USP também se destacou em outro ranking internacional, o THE World University Ranking. A instituição paulista figurou entre as 150 melhores universidades do mundo, na posição 141, e a mais bem avaliada entre as ibero-americanas. O reitor da universidade, Aluísio Segurado, destacou a liderança da universidade no ranking e afirmou que “o desempenho da USP é resultado do trabalho coletivo de excelência dos seus estudantes, servidores e docentes”.

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Veja abaixo a lista das 10 melhores universidade da América Latina no QS World University Rankings

Pontifícia Universidad Católica de Chile – Chile Universidade de São Paulo (USP) – Brasil Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Brasil Tecnológico de Monterrey – México Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Brasil Universidade Estadual Paulista (Unesp) – Brasil Universidad de Chile – Chile Universidad de los Andes – Chile Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) – México Universidad de Buenos Aires (UBA) – Argentina