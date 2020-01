Sisu 2020: dicas para fazer uma boa escolha

Depois de encarar uma falha na correção do Enem, que prejudicou pelo menos 6 000 estudantes em todo o país, o Ministério da Educação (MEC) abriu nesta terça-feira o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com acréscimo de dois dias no prazo de inscrição – agora, os alunos têm até o dia 26 de janeiro para participar. Neste semestre, o Sisu vai ofertar 237 000 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. Dos cerca de 5 milhões de alunos que fizeram o Enem, estão habilitados a concorrer todos os que tiraram nota diferente de zero na redação. Para garantir a entrada no curso desejado, o estudante deve estar atento aos detalhes da inscrição e a algumas regrinhas básicas do sistema.

Vale lembrar que a escolha das opções de curso no Sisu envolve uma aposta que deve ser avaliada de acordo com a quantidade de vagas disponíveis e a possibilidade de reclassificação. A recomendação é que a primeira opção de curso seja, por exemplo, não apenas a mais desejada, mas uma em que o aluno tenha chance de classificação, deixando para a segunda opção uma vaga menos desejada, mas que o candidato também ocuparia. “Um dos erros que os alunos mais cometem é escolher um curso não quer fazer, apenas para garantir a vaga”, diz o diretor pedagógico do Colégio e Curso de A a Z, Naun Faul. O problema desta prática é que se o candidato foi selecionado para uma das opções, não poderá concorrer à outra.

Aos que não foram classificados na primeira chamada – prevista para o dia 28 de janeiro -, é essencial prestar atenção e manifestar interesse na lista de espera. É importante ressaltar também que essas listas serão publicadas nos sites das instituições. Portanto, se um acredita que tem chance de entrar na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em uma das chamadas seguintes, deve indicar esse interesse no site do Sisu entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro. Se o estudante perder esse prazo, não poderá concorrer às muitas vagas que surgem na reclassificação.

“Outra falha comum é o aluno confiar nas notas de corte provisórias, sem atentar para as cortes dos anos anteriores, que geralmente dão uma estimativa mais fiel do resultado final”, lembra Naun. Isso acontece porque, durante o Sisu, antes do resultado final, o Inep divulga estimativas da nota de corte, utilizado como referência as inscrições do dia anterior. Entretanto, as escolhas mudam bastante e a tendência é que o número final dos primeiros dias seja bastante diferente do último. Além da análise das provas anteriores, a dica é avaliar com cuidado o número de vagas e as chances de reclassificação. Para os que desejam carreiras e instituições mais concorridas, é interessante lembrar que os resultados de vestibulares importantes como Fuvest e Unicamp saem apenas em meados de fevereiro. Como essas universidades são a principal escolha de muitos estudantes, esses resultados podem acabar ajudam a “criar” vagas na lista de espera. Veja, abaixo, as principais datas:

21 a 24 de janeiro – Período de inscrições: nesse período, cada estudante pode fazer simulações, para ver quais são suas chances em uma certa carreira ou universidade, com estimativa da nota de corte.

28 de janeiro – Resultado da chamada regular: data em que o Sisu divulga o resultado final.

29 de janeiro a 04 de fevereiro – Matrícula na Chamada Regular e Manifestação de interesse na Lista de Espera: período em que cada instituição realiza os procedimentos de matrícula dos estudantes classificados. Nestes dias, os que não foram classificados devem manifestar interesse na lista, ou estarão fora da disputa pelas vagas da reclassificação.

07 de fevereiro a 30 de abril – Convocação de alunos inscritos na Lista de Espera: esse é o período das reclassificações, em que as vagas ociosas da matrícula anterior são disponibilizadas para os próximos estudantes da lista de espera. Cada instituição o faz em seu próprio portal.