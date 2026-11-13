PUC-Rio recebe aval do MEC para abrir curso de Medicina em 2027

A PUC-Rio recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para abrir seu primeiro curso de graduação em Medicina. A universidade informou nesta sexta-feira, 13, que a formação obteve conceito 5, pontuação máxima na avaliação federal, e terá início no primeiro semestre de 2027. As inscrições para o vestibular devem começar ainda nesta sexta, com informações disponíveis no site da instituição.

A graduação terá atividades práticas em unidades da rede municipal de saúde, por meio de uma parceria com a Prefeitura do Rio. Segundo a universidade, foram disponibilizados 836 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) para a formação dos estudantes. Entre os hospitais que receberão os alunos estão o Miguel Couto, o Jesus e o Ronaldo Gazolla, além de clínicas da família e unidades básicas de saúde.

Para receber a nova graduação, a PUC-Rio adaptou o sétimo andar do Edifício Kennedy, onde instalou laboratórios e espaços de ensino. A grade curricular também prevê conteúdos relacionados à inteligência artificial. A instituição ainda não divulgou o número definitivo de vagas, mas informou que oferecerá bolsas sociais de até 100% e descontos em residências parceiras para estudantes de outras cidades.

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A criação do curso é discutida há mais de uma década e ganhou impulso em setembro de 2025, quando o MEC publicou um edital para permitir a abertura de novas graduações em Medicina, condicionada à parceria com hospitais públicos. Em março deste ano, a PUC-Rio recebeu habilitação do governo federal para avançar com o projeto.

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