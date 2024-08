Pará registra o maior avanço em educação do país

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram na última quarta-feira (14) o mais recente dado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

O principal indicador para medir a qualidade da educação no Brasil traz dados importantes para alguns estados, como é o caso do Pará, que teve uma conquista histórica, avançando da 26ª posição para a 6ª colocação no ranking nacional, na etapa do ensino médio.

Segundo o Governador do Pará, Helder Barbalho, o marco é fruto do trabalho em conjunto entre poder público, comunidade escolar, profissionais da educação e sociedade civil. “Todos têm a participação direta e indireta neste resultado. Este não é um resultado de uma escola, é a consequência da soma de todas as escolas que geram uma média”, avalia.

A atualização, divulgada pelo MEC, mostra que o estado alcançou a nota de 4,3 no Ideb, destacando-se na avaliação dos estudantes do Ensino Médio.



Para se ter dimensão do marco, em 2021, o Pará ocupava a penúltima posição no ranking. O avanço, para Barbalho, precisa ser celebrado, mas sem perder o foco do que ainda pode ser melhorado com planejamento. “Devemos ter a capacidade de entender onde mais é preciso investir e ter a certeza de que o passado, em que o Pará estava no fim do ranking, jamais deve voltar”, enfatiza.

A conquista reflete um salto de 1,3 ponto entre 2021 e 2023, o maior aumento registrado na história do IDEB para o Ensino Médio.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ALCANÇAR O CRESCIMENTO

Para alavancar a educação pública no Pará, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) estabeleceu uma agenda prioritária nos 144 municípios paraenses para reverter o cenário educacional.

Os pontos principais foram os investimentos em políticas públicas que somam a valorização de estudantes e servidores em uma busca ativa no combate à evasão escolar por meio de ações como a aquisição de material didático físico e digital; intervenções pedagógicas para melhoria da aprendizagem, a partir de reforço escolar; inserção de novos componentes curriculares, como educação ambiental, financeira, projeto de vida e projeto de convivência; e ainda a ampliação de escolas de tempo integral e inclusão de recursos tecnológicos nos espaços educativos.

Segundo o Secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, o resultado positivo tem fundamento nessas ações, que foram assertivas. “O Pará está mostrando para o Brasil que dá para melhorar. Até então, o maior crescimento da história do Brasil era de 0,7, quase a metade do que o Pará fez dessa vez. Foi um crescimento consolidado e possível com a atenção às ações que precisavam ser feitas”, pontua.

O maior resultado de crescimento da educação estadual na história do Brasil também conta com investimento em Programas como “Bora Estudar” – um sistema de bonificação que premia milhares de estudantes com o valor de 10 mil reais em material de construção – e o “Escola que Transforma”, em que os servidores podem se beneficiar com o bônus de até 3,5 salários ao atingirem as metas pactuadas em cada escola.

O desempenho expressivo do estado também se consolida pelo investimento em infraestrutura, desde 2019, somando mais de 147 escolas reconstruídas, assegurando a qualidade na esfera ensino-aprendizagem e adequando a estrutura predial para as necessidades de docentes, discentes e servidores da educação paraense.