Os preconceituosos gritos de torcida das faculdades de medicina

Por Valmir Moratelli Atualizado em 18 out 2022, 07h13 - Publicado em 18 out 2022, 07h01

O chamado Intermed, competição esportiva entre universidades de medicina, costuma ser um marco na vida de jovens estudantes do ensino superior do país. Durante alguns dias, os alunos se reúnem numa só cidade para competirem entre si em várias modalidades – futebol, vôlei etc. O problema é o que se ouve das torcidas organizadas. Músicas de forte teor sexista, machista e até de diferenciação social. O evento neste ano aconteceu de 8 a 11 deste mês. Os alunos costumam ressaltar uso de drogas em postagens nas redes sociais.