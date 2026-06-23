O aumento no caixa da PUC-Rio

A PUC-Rio alcançou, neste mês, uma reserva financeira de 376 milhões de reais. O resultado faz parte de uma reestruturação financeira da universidade, que passou a ter superávit nos últimos anos.

No fim de 2022, para efeito de comparação, o caixa era de 139 milhões. Apenas no ano passado houve um crescimento de 100 milhões de reais.

Esses números foram atingidos, de acordo com a universidade, com o aumento na receita e mudanças na gestão.

A receita bruta de 2025 foi de 1,285 bilhão de reais, resultado 15% acima do de 2024. Os ganhos com projetos e convênios cresceram 29%, enquanto a arrecadação com mensalidades aumentou 9,6%.

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Também houve a implementação, a partir de 2022, de planos estratégicos e financeiro e de controles de gastos por unidade.