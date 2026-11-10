🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Educação

MEC estabelece regras para uso de inteligência artificial nas escolas

Entre as restrições estão o uso de IA para corrigir redações, o reconhecimento automatizado de emoções e o acesso sem supervisão

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 18h51
Duas pessoas, uma mulher de cabelos longos e um homem de cabelo cacheado, sentadas de costas, estudando em um tablet sobre uma mesa redonda de madeira, em um ambiente com grandes janelas e paredes claras
DESAFIO - Estudantes consultam chatbots no Colégio Bandeirantes, de São Paulo: usá-los como “muleta” pode representar prejuízo educacional (Divulgação/.)
Continua após publicidade
MEC estabelece regras para uso de inteligência artificial nas escolas Priorize VEJA no Google

O uso de ferramentas de inteligência artificial nas escolas brasileiras passará a ter limites definidos nacionalmente. O Ministério da Educação (MEC) homologou nesta terça-feira, 10, uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que estabelece regras para a adoção dessas tecnologias em instituições públicas e privadas, da educação infantil ao ensino superior. Entre as restrições está a proibição de deixar crianças até o 5º ano do ensino fundamental utilizarem ferramentas de IA de forma autônoma, sem acompanhamento de um profissional da educação.

Outra limitação diz respeito às avaliações. As instituições não poderão recorrer à inteligência artificial para corrigir ou atribuir notas a redações, provas dissertativas e outros trabalhos autorais que dependam de interpretação. Também fica proibido aplicar punições a estudantes com base exclusivamente em detectores automatizados de conteúdo produzido por IA. A resolução determina ainda que decisões sobre aprovação, reprovação, seleção e sanções disciplinares não sejam tomadas apenas por sistemas tecnológicos.

O texto também estabelece limites para a coleta e o uso de informações dos estudantes. Entre as práticas proibidas estão o reconhecimento automatizado de emoções, a vigilância biométrica contínua, a criação de sistemas de pontuação social e o aproveitamento de dados escolares para publicidade direcionada. As ferramentas deverão ser classificadas de acordo com o risco que representam, considerando fatores como o tipo de informação utilizada e o impacto que podem ter na vida acadêmica dos alunos.

Continua após a publicidade

As novas regras entram em vigor imediatamente. Escolas, universidades e redes de ensino terão, porém, 12 meses para adaptar seus contratos, procedimentos e políticas internas. A resolução também prevê a inclusão de conteúdos sobre inteligência artificial na formação de professores, com foco no funcionamento dessas ferramentas, nos riscos de discriminação e na verificação de informações. 

Siga
Publicidade
TAGS:
Educação
Inteligencia Artificial
Ministério da Educação (MEC)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).