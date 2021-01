Inep divulga locais de prova do Enem

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga hoje os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A informação vai constar no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponibilizado pela internet na Página do Participante, no portal do Enem. Após ser adiada por causa da pandemia de coronavírus, a prova ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro, mesmo diante da nova escalada nos números de casos.

A manutenção do exame tem gerado revolta de estudantes nas redes sociais. A mobilização virtual foi responsável por suspender o Enem, inicialmente previsto para ocorrer em outubro e novembro do ano passado.

O Inep alega que o número de pontos para a realização da prova foi ampliado, de forma a garantir a presença de menos estudantes por sala de aula. Os participantes serão obrigados a usar máscara o tempo todo para evitar o contágio. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, o Inep aconselha que os candidatos levem uma máscara a mais para ser substituída durante as quatro horas de prova.

Ao todo, mais de 5,7 milhões de pessoas confirmaram as inscrições. Esse ano, a contaminação por Covid 19 entrou no rol das justificativas que permitem a reposição do exame, marcada para os dias 23 e 24 de fevereiro. Para que isso ocorra, no entanto, é preciso comunicar o Inep por meio do site, um dia antes do exame, anexando um atestado médico. No documento devem constar data, nome completo do participante, o nome, número de CRM e assinatura do médico responsável e o código de Classificação Internacional de Doença (CID) da Covid 19.

Outra novidade da edição 2020 do exame é ampliação do Enem Digital. Cerca de 100 mil candidatos vão fazer a prova pelo computador, em locais determinados pelo Inep. Não haverá testes remotos.

Além do local da prova, o cartão disponibiliza informações como a necessidade de atendimento especial, ou nome de tratamento social (caso essas solicitações tenham sido aprovadas pelo Inep). Por isso, embora não seja obrigatório, o Ministério de Educação recomenda que o candidato leve o cartão no dia da prova.