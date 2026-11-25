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Para evitar fraudes eletrônicas, a Fuvest vai inspecionar os óculos dos candidatos na 2ª fase do vestibular. Além de barrar armações inteligentes, o exame tem regras rígidas sobre itens proibidos, horários e formatos da redação. Confira todas as orientações antes de fazer a prova.

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A Fuvest vai fiscalizar os óculos usados pelos candidatos na entrada das salas de aplicação da segunda fase do Vestibular 2027, nos dias 6 e 7 de dezembro. A medida busca impedir o uso de óculos inteligentes, que podem permitir o acesso a recursos eletrônicos durante o exame. Caso algum equipamento desse tipo seja identificado, será retido pela equipe de aplicação até o fim da prova.

Além dos óculos inteligentes, a fundação proíbe uma série de objetos e dispositivos durante os exames. A lista inclui relógios de qualquer tipo, celulares, computadores, tablets, calculadoras, máquinas fotográficas e equipamentos eletrônicos vestíveis, como smartwatches e pontos eletrônicos. Também não será permitido portar materiais impressos ou destinados a anotações, canetas hidrográficas, corretivos, marca-textos, compassos e lápis com tabuada.

Gorros, bonés, chapéus, óculos de sol e fones de ouvido também estão entre os itens proibidos, assim como outros materiais considerados estranhos à realização da prova.

O que pode levar para a prova?

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Os candidatos deverão apresentar documento de identificação, em formato físico ou digital, e levar caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente. Também serão permitidos garrafas de água, borracha, alimentos leves, apontador, lápis ou lapiseira e régua transparente. Itens médicos poderão ser utilizados desde que tenham sido autorizados previamente pela Fuvest.

Como serão as provas da segunda fase?

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A segunda fase será aplicada em dois dias, com questões discursivas e uma redação. Em ambas as datas, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, quando começa o exame. Os candidatos terão até quatro horas para concluir cada prova.

No domingo, 6, serão dez questões discursivas de Português, com conteúdos de interpretação de textos, gramática e literatura, além da redação. Os candidatos poderão escolher entre os formatos dissertativo-argumentativo e narrativo, ambos elaborados a partir de uma mesma coletânea de textos. A opção deverá ser assinalada na folha de respostas: quem não indicar o formato escolhido receberá nota zero na redação.

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Na segunda-feira, 7, serão 12 questões discursivas sobre conteúdos de duas a quatro disciplinas específicas, conforme a carreira escolhida. A Fuvest também informa que será eliminado o candidato que tirar zero na redação ou no conjunto das questões de qualquer um dos dois dias.