Fuvest divulga lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular 2020

A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou às 10h desta sexta-feira, 24, a lista de aprovados em primeira chamada no vestibular 2020. A Universidade de São Paulo (USP) oferece este ano mais de 11 mil vagas em 106 cursos.

A USP informa que os convocados devem realizar a etapa virtual da matrícula no site www.usp.br das 8h do sábado 25 até as 16h da terça-feira 28. “A não realização da etapa virtual da matrícula acarretará a desclassificação e consequente perda da vaga”, alerta. Já a presencial poderá ser feita entre os dias 18 e 19 de fevereiro – horários e locais devem ser consultados no manual do candidato.

O curso de medicina foi o mais concorrido nos três campus paulistas: em São Paulo, Bauru e Ribeirão Preto, seguido de psicologia e relações internacionais.

A divulgação dos convocados em segunda e terceira chamadas estão programadas, respectivamente, para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Das 11.147 vagas oferecidas pela USP, 8.317 são destinadas à seleção pela Fuvest, 2.930 são reservadas a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e outras 113 são voltadas a estudantes de competições de conhecimento.