Exposição e livro trazem detalhes inéditos de prédios icônicos de SP

Nos últimos anos do século XIX, São Paulo estava em plena transformação, deixando de ser um pequeno núcleo urbano para se tornar uma metrópole vibrante, impulsionada pela imigração, pelo café e pela emergente industrialização. Foi nesse cenário de mudanças que o Liceu de Artes e Ofícios surgiu, respondendo à crescente demanda por educação técnica e profissional em uma cidade que precisava de mão de obra qualificada para acompanhar as exigências de uma economia em transição. Agora, 150 anos após sua fundação, o Liceu permanece como uma das instituições mais emblemáticas da história brasileira.

Para celebrar esse legado, a instituição organizou a exposição “Em Escalas: Do macro ao micro – retratos do Liceu na cidade de São Paulo”, que será realizada no Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios entre 27 de agosto de 2024 e 25 de janeiro de 2025. A mostra revela tanto a grandiosidade quanto os detalhes minuciosos de edifícios icônicos de São Paulo, erguidos ao longo de 15 décadas de existência da instituição. Monumentos como a Pinacoteca do Estado, o Theatro Municipal e a Catedral da Sé estão entre os destaques, oferecendo ao público uma visão inédita de espaços que muitas vezes passam despercebidos pelo observador apressado que perambula pela cidade. “A Exposição é um convite aos paulistanos e amantes dessa cidade a observar detalhes de obras monumentais essenciais para o funcionamento da cidade”, diz Gustavo Curcio, curador da exibição.

1/10 A contribuição do Liceu para a obra é notável, com ênfase nos guarda-corpos de ferro e nas cadeiras da plateia. Um exemplar original, ainda com o veludo verde, poderá ser visto na Exposição Em Escalas - (Leonardo Finotti/Divulgação) 2/10 : Monumento Ramos de Azevedo em seu espaço original, a Avenida Tiradentes, em frente ao Liceu de Artes e Ofícios, hoje edifício que abriga a Pinacoteca do Estado - (Divulgação acervo histórico do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo/Reprodução) 3/10 Fachada do Palácio das Indústrias, edifício que abriga hoje o Museu Catavento. A obra eclética é uma réplica de um castelo genovês. Teve as alegorias da fachada, a caixilharia e o lustre monumental produzidos no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. É do Liceu, também o curioso grifo metálico no alto da torre principal, que sustenta o mastro - (Nelson Kon/Divulgação) 4/10 Projeto original da fachada do palácio que abrigaria o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, instituição que formava técnicos e artesãos para construir as cidades que se enriqueciam com o café em todo o Sudeste do país. Originalmente, o palácio teria uma cúpula central, jamais concluída - (acervo histórico do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo/Divulgação) 5/10 Hall principal do Theatro Municipal de São Paulo, projeto de Ramos de Azevedo inaugurado em 1911. A obra monumental teve a contribuição do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo na produção da serralheria dos caixilhos, tapeçaria e mobiliário da sala de espetáculos, além dos guarda-corpos e da balaustrada - (Leonardo Finotti/Divulgação) 6/10 A construção predominantemente neogótica teve o mobiliário produzido pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os púlpitos projetados por Anhaia Mello são de madeira jacarandá, assim como as portas monumentais, todos produzidos nas oficinas de marcenaria do Liceu - (Leonardo Finotti/Divulgação) 7/10 A construção predominantemente neogótica teve o mobiliário produzido pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Os púlpitos projetados por Anhaia Mello são de madeira jacarandá, assim como as portas monumentais, todos produzidos nas oficinas de marcenaria do Liceu - (Leonardo Finotti/Divulgação) 8/10 As réplicas foram inspiradas no conjunto originalmente concebido por Michelangelo para a Sagrestia Nuova, localizada no Palácio dos Medici, em Milão - (Nelson Kon -/Divulgação) 9/10 Localizado na Vila Mariana, o palácio teve a caixilharia desenvolvida nas oficinas do Liceu e parte expressiva da coleção de mobiliário - (Nelson Kon/Divulgação) 10/10 São obras do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo todo o mobiliário e os lambris de madeira de lei do edifício neobarroco - (Nelson Kon/Divulgação)

Além da exposição, as imagens, que foram capturadas pelos fotógrafos Leonardo Finotti e Nelson Kon durante quatro meses e buscam entrelaçar o presente e o passado de fachadas históricas da cidade de São Paulo, foram reunidas no livro comemorativo “Liceu 150 Anos – Missão Excelência”, que traz informações sobre a história da instituição e detalhes sobre prédios icônicos. Interativa, gratuita e acessível também por meio de áudio book, a publicação poderá ser acessada pelos interessados em conhecer mais detalhes das 20 obras arquitetônicas retratadas.

O Berço da Modernidade Paulistana

Continua após a publicidade

Muito além de ser apenas uma escola, o Liceu desempenhou um papel fundamental na formação da identidade paulistana e na transformação urbana da cidade. Ao longo dos anos, a escola contribuiu para a formação de nomes como os artistas Victor Brecheret, Antonio Borsoi, Conrado Sorgenicht e contou com colaboradores como Almeida Júnior, Amadeo Zani e John Graz. “O Liceu instruiu, capacitou e formou mão de obra de altíssima qualidade para elevar São Paulo ao nível de metrópole”, afirma Curcio. “Ele surgiu como uma verdadeira escola de design, muito antes desse termo existir”.

Um detalhe curioso é que em 1932, durante o Levante Paulista, o Liceu foi convocado para uma missão inesperada: a produção de material bélico. Essa contribuição, que parece estranha à sua missão original de instrução e formação voltadas para a arquitetura e o desenvolvimento urbano, demonstra a importância estratégica da instituição na sociedade paulistana. No contexto de uma cidade em guerra, o Liceu foi obrigado a se adaptar.

Sob a direção de Francisco de Paula Ramos de Azevedo (1851-1928), uma figura-chave na arquitetura paulista, o Liceu viveu seu período áureo. Foi durante essa época que a instituição se consolidou como um pilar na formação de profissionais que contribuíram diretamente para a construção dos principais monumentos da cidade, como o Theatro Municipal, a Pinacoteca do Estado, e a Catedral da Sé. “A escola, contratando mestres imigrantes europeus para ensinarem nas oficinas, habilitou inúmeras gerações de artesãos para as artes ligadas à arquitetura e produziu uma imensa gama de manufaturas artísticas usadas em decorações externas e internas de incontáveis edifícios públicos e privados paulistanos”, explica Fernanda Carvalho, co-curadora da mostra fotográfica.

Em Escalas. Do macro ao micro: retratos do Liceu na cidade de São Paulo

Continua após a publicidade

Período expositivo: 27 de agosto de 2024 a 25 de janeiro de 2025

Endereço: Rua da Cantareira, 1351, Luz, São Paulo – SP

Terça a sábado | 12h30 às 17h (entrada gratuita). Domingo (para grupos previamente agendados).

www.cclao.com.br