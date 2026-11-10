Ex-presidente do Incra considera ‘absurda’ uma das questões do Enem

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Xico Graziano, ex-presidente do Incra, critica duramente questões do Enem sobre produção agrícola, classificando-as como “antigas e superadas”. Ele desmente a ideia de que o agronegócio e a exportação de commodities causam fome no Brasil, destacando a importância do setor e a participação de pequenos produtores.

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O ex-presidente do Incra Xico Graziano criticou em suas redes sociais a prova do Enem na qual foram incluídas questões relacionadas à produção agrícola.

Numa das questões destacadas é apresentada a posição de um pesquisador na área de agroecologia na qual ele sustenta que a agricultura brasileira “não é voltada para a alimentação”, mas para a produção de commodities.

O pesquisador afirma que soja, trigo, milho e café são exportados para a produção de ração e não diretamente para o consumo humano, o que mostraria a contradição de um país que produz muitos alimentos e no qual existe fome.

Para Graziano, a questão do Enem reroduz uma polêmica repetida há décadas pela “esquerda agrarista”. “Trata-se de uma noção antiga e superada pela história, para não dizer absurda, de que a fome poderia ser causada pela pujança da própria produção agrícola”, diz Graziano.

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O ex-presidente do Incra ressalta que, na concepção do tal pesquisador, a substituição do ‘agronegócio’ pela agricultura familiar acabaria com a fome no país. “Trata-se do maior mito do pensamento da esquerda agrária no país, qual seja, acreditar que exista uma oposição entre commodities e alimentos, ou entre exportações agrícolas e alimentação popular”, diz Graziano.

Graziano diz que a questão do Enem contraria os fatos. “Na soja, por exemplo, a imensa maioria dos produtores é formada por pequenos e médios agricultores”, diz. “As famílias pobres do Brasil, 100% delas, cozinham com óleo de soja. O farelo de soja, que sobra após a extração do óleo, vira ração, e vai para o cocho de frangos, galinhas, vacas, suínos, tilápia”.

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O ex-presidente do Incra diz ainda que é falsa a dualidade entre exportar e consumir no mercado interno. “Para nós, economistas agrários, sem o agronegócio, ou seja, sem a produção tecnológica em escala no campo, as massas urbanas passariam fome. Sim, o efeito seria contrário”, diz Graziano.

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Outra questão que provocou polêmica versou sobre os centros de formação e capacitação técnica em agroecologia, estruturas criadas pelo MST. O Enem, para algumas lideranças de direita, está sendo usado como instrumento de doutrinação.

“É importante ver nossa história reconhecida em uma prova tão significativa para a juventude brasileira, valorizando a agroecologia e o trabalho no campo”, comemorou o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) em suas redes sociais.