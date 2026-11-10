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Educação, Política

Ex-presidente do Incra considera ‘absurda’ uma das questões do Enem

Xico Graziano critica questões sobre agropecuária, rebatendo "mito" da esquerda agrária

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 20h08 | Atualizado em 11 nov 2026, 10h47
APERTO - Plantação de soja: a queda dos preços e a alta dos insumos drenam o caixa do agronegócio brasileiro
Plantação de soja -  (Silvio Avila/AFP)
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Ex-presidente do Incra considera ‘absurda’ uma das questões do Enem Priorize VEJA no Google

O ex-presidente do Incra Xico Graziano criticou em suas redes sociais a prova do Enem na qual foram incluídas questões relacionadas à produção agrícola.

Numa das questões destacadas é apresentada a posição de um pesquisador na área de agroecologia na qual ele sustenta que a agricultura brasileira  “não é voltada para a alimentação”, mas para a produção de commodities.

O pesquisador afirma que soja, trigo, milho e café são exportados para a produção de ração e não diretamente para o consumo humano, o que mostraria a contradição de um país que produz muitos alimentos e no qual existe fome.

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Para Graziano, a questão do Enem reroduz uma polêmica repetida há décadas pela “esquerda agrarista”. “Trata-se de uma noção antiga e superada pela história, para não dizer absurda, de que a fome poderia ser causada pela pujança da própria produção agrícola”, diz Graziano.

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O ex-presidente do Incra ressalta que, na concepção do tal pesquisador, a substituição do ‘agronegócio’ pela agricultura familiar acabaria com a fome no país. “Trata-se do maior mito do pensamento da esquerda agrária no país, qual seja, acreditar que exista uma oposição entre commodities e alimentos, ou entre exportações agrícolas e alimentação popular”, diz Graziano.

Graziano diz que a questão do Enem contraria os fatos.  “Na soja, por exemplo, a imensa maioria dos produtores é formada por pequenos e médios agricultores”, diz. “As famílias pobres do Brasil, 100% delas, cozinham com óleo de soja. O farelo de soja, que sobra após a extração do óleo, vira ração, e vai para o cocho de frangos, galinhas, vacas, suínos, tilápia”.

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O ex-presidente do Incra diz ainda que é falsa a dualidade entre exportar e consumir no mercado interno. “Para nós, economistas agrários, sem o agronegócio, ou seja, sem a produção tecnológica em escala no campo, as massas urbanas passariam fome. Sim, o efeito seria contrário”, diz Graziano.

Captura de tela de um tweet de Xico Graziano, que critica a questão 80 da prova de Geografia do ENEM 2026, sobre a fome no Brasil. O tweet descreve a questão como uma polêmica repetida pela esquerda agrarista, e uma noção antiga e absurda. Abaixo, a imagem mostra o enunciado da questão, que aborda a produção de alimentos no Brasil e a destinação para commodities e exportação, em vez de consumo humano.
Mensagem publicada por Xico Graziano – (X/Reprodução)
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Outra questão que provocou polêmica versou sobre os centros de  formação e capacitação técnica em agroecologia, estruturas criadas pelo MST.  O Enem, para algumas lideranças de direita, está sendo usado como instrumento de doutrinação.

“É importante ver nossa história reconhecida em uma prova tão significativa para a juventude brasileira, valorizando a agroecologia e o trabalho no campo”, comemorou o deputado federal Valmir Assunção (PT-BA) em suas redes sociais.

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