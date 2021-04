Estudo aponta recuo no aprendizado de alunos da rede estadual de SP

Um levantamento divulgado no último dia 27 pelo governo paulista revelou que estudantes dos primeiros anos da rede estadual de ensino do estado de São Paulo apresentam uma regressão no desempenho durante a pandemia. O estudo foi realizado pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora em alunos do 5º e 9º anos do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.

As maiores diferenças encontradas em relação à proficiência foram constatadas na disciplina de matemática entre os estudantes do 5º ano, cuja queda registrada no aprendizado foi de 19%. A segunda maior diferença foi registrada em língua portuguesa, com uma queda de 13%. Com isso, o nível de aprendizado desses jovens em relação a essas duas matérias equivale ao esperado para estudantes dois anos mais novos.

A defasagem foi menor para os alunos mais velhos, embora também tenham sido encontradas perdas no desempenho.

Cerca de 7 mil estudantes foram avaliados em cada ano escolar analisado, com amostras representativas de diversos perfis sociais e regionais do estado de São Paulo. A comparação da aprendizagem e do desempenho foi feita em relação aos resultados do ano de 2019.