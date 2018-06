Termina hoje prazo para estudantes entrarem em lista de espera do Sisu

Termina nesta quarta-feira, 27, o prazo para estudantes que não foram selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) entrarem na lista de espera. A convocação desses candidatos ocorrerá do dia 3 de julho a 21 de agosto. Para participar, basta acessar o site do programa e registrar interesse.

O Sisu oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, o programa oferece 57.271 vagas, em instituições públicas de ensino superior em todo o país.

As vagas serão oferecidas no segundo semestre deste ano em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de Educação Tecnológica, 27 institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia e trinta universidades. Podem participar candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e obtiveram nota superior a zero na redação.

Também podem tentar uma vaga estudantes que não foram convocados na chamada regular do programa ou que foram aprovados na segunda opção de curso. Quem foi selecionado na chamada regular tem até amanhã para realizar a matrícula na instituição de ensino. Os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais definidos por cada faculdade.