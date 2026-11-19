Mesmo em um território onde a violência já provocou a perda de quase um quinto do calendário escolar, uma escola pública do Rio conseguiu manter todos os alunos matriculados frequentando as aulas. A Escola Municipal GET IV Centenário, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, alcançou 97% de alfabetização e não registrou abandono escolar. Os números ajudaram a levar a instituição ao topo do World’s Best School Prizes 2026, na categoria Superação de Adversidades.

A conquista tem relação com uma iniciativa que coloca os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Batizado de Fábrica de Sonhos, o programa permite que crianças desenvolvam projetos a partir de questões identificadas na própria comunidade. Para isso, contam com equipamentos de robótica, computadores, óculos de realidade virtual e impressoras 3D. A rotina também reserva espaço para conversas sobre sentimentos e experiências pessoais, em encontros que envolvem professores e alunos.

Os desafios, porém, vão além da sala de aula. Em 2024, a unidade deixou de funcionar por 37 dias em razão da violência no entorno, segundo informações apresentadas pela organização do prêmio. Apesar das interrupções, a escola registrou nota 7,0 no Ideb de 2025 nos anos iniciais do ensino fundamental. O resultado internacional foi divulgado nesta quinta-feira (19) pela T4 Education. Entre as dez finalistas da premiação, havia outras três instituições brasileiras, do Amazonas, de Mato Grosso e do Pará.