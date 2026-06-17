Enem 2026: prazo para pagar taxa de inscrição é prorrogado

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MEC e Inep prorrogaram o prazo de pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 até 23 de junho. A mudança garante mais tempo para participantes e pedidos de atendimento especializado. As provas permanecem em 8 e 15 de novembro. Saiba como pagar os R$ 85 e veja os novos locais de prova que facilitarão a logística.

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O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogaram o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026.

Com a mudança, o período, que terminaria nesta quarta, 17, foi ampliado até o dia 23 de junho. O pagamento da taxa é o que garante a inscrição dos participantes no Enem.

A prorrogação também valeu para os pedidos de atendimento especializado e de tratamento por nome social, que passaram a seguir o mesmo novo prazo de inscrição. A alteração, no entanto, não muda as datas de aplicação do exame, mantidas para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.

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Como pagar a taxa de inscrição do Enem 2026?

Para pagar a taxa de inscrição do Enem 2026, basta acessar a Página do Participante com sua conta Gov.br, gerar a guia de pagamento (GRU) e escolher a forma desejada. O valor da taxa é de R$ 85 e pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, a depender da instituição financeira.

Mais locais de prova:

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estima aumentar em cerca de 10 mil o número de escolas que vão receber o Enem em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal em 2026. A expectativa é de que 80% dos alunos da rede pública de ensino façam as provas nas suas próprias escolas, facilitando a logística de deslocamento.