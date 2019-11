Enem 2019: Democratização do acesso ao cinema é o tema da redação

O INEP divulgou a pouco, por meio de suas redes sociais, que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) deste ano é “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

O ministro da educação, Abraham Weintraub publicou também um vídeo diretamente de Palmas, no Tocantins o tema da redação. Confira:

Direto de Palmas, no Tocantins, divulgo o TEMA DA REDAÇÃO: Democratização do acesso ao cinema no Brasil pic.twitter.com/Kb7Vi9eS3i — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) November 3, 2019

Segundo o coordenador de Linguagens do curso Anglo, Sérgio Paganim ainda é cedo para falar sobre o tema, visto que, a frase é apenas uma parte da redação. O que garantirá ao aluno um texto nota 1000 serão os parágrafos de apoio divulgados mais para o fim da tarde deste domingo.

“A frase é ampla, os alunos podem ser pedidos para dissertar sobre o acesso do público nas saladas de cinema e a inclusão nesse tipo de cultura ou o acesso a políticas públicas de filmes nacionais, como por exemplo, as reservas de cotas para filmes nacionais nas salas de cinema, que como vemos hoje em dia é muito escasso, apesar de ter melhorado nos últimos anos”, afirma Sérgio.

O professor, porém, diz que apesar de terem outros temas mais urgentes em nossa sociedade e que poderiam ser retratados na prova, falar em democratização da cultura é um assunto “muito pertinente”.

“O INEP coloca em discussão um tema muito polêmico em nossa sociedade. Vimos ao longo do ano que houveram cortes à políticas públicas a cultura, a extinção do ministério, entre outros assuntos. O governo colocou o tema em pauta e essa é, sem dúvida, uma das questões urgentes na sociedade. O exame nos mostra que a banca deste ano colocou um tema para as pessoas, principalmente os estudantes, discutirem. É um tema de relevância sócio-cultural”, finaliza Sérgio.

Nos próximos dias 3 e 10 de novembro, pouco mais de 5 milhões de estudantes – o menor número de inscritos desde 2010 – serão submetidos à prova, que é o passaporte para todas as universidades federais do país – além de algumas instituições estaduais e no exterior, como é o caso da Universidade de Coimbra, em Portugal.

Neste primeiro domingo as provas serão de redação, linguagens e ciências humanas. O texto, um dos momentos de maior angustia dos alunos, precisa ser feito de maneira dissertativo-argumentativo sobre o assunto em 30 linhas.

Os participantes podem deixar o local às 15h30, mas só às 18h30 podem levar o caderno de prova. A pontuação adquirida na redação é muito importante no desempenho final. Para não zerar no texto, os estudantes devem seguir essas características:

possuir uma proposta de intervenção para o problema apresentado no tema;

ter repertório sociocultural produtivo no desenvolvimento da argumentação do texto;

respeitar os direitos humanos;

apresentar as características textuais fundamentais, como coesão e coerência;

demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;

atender ao tipo textual dissertativo-argumentativo.

Este será o primeiro Exame sob o governo de Jair Bolsonaro e o último em forma de papel, a partir do ano que vem o ENEM será digital.

Pelo horário de Brasília, a prova se encerra às 19h00 neste Domingo (03) e às 18h30 no domingo que vem (10).