Cefet-RJ pode virar universidade federal

O Senado aprovou na última quarta-feira, 8, o projeto de lei que transforma o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet-RJ) e o Cefet-MG em universidades tecnológicas federais. A proposta, de autoria do deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), que agora aguarda sanção do presidente Lula (PT), prevê maior autonomia administrativa, financeira, patrimonial, didática e disciplinar para as instituições, além da ampliação de suas atribuições no ensino, na pesquisa e na extensão.

Caso a medida seja sancionada, o Cefet-RJ passará a se chamar Universidade Tecnológica Federal do Rio de Janeiro (UTFRJ), mantendo a oferta de cursos técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação. O projeto também garante que não haverá interrupção das atividades acadêmicas: alunos, servidores, unidades de ensino, orçamento e cargos serão automaticamente transferidos para a nova estrutura, cuja implantação ficará sob responsabilidade do Ministério da Educação.