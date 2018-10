Carioca José Couto Júnior leva o Prêmio Educador do Ano de 2018

O carioca José Marcos Couto Júnior, professor de história do bairro do Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi eleito o Educador do Ano de 2018, em cerimônia promovida pelas fundações Victor Civita e Roberto Marinho, na noite desta segunda-feira (1º), em São Paulo. Um dos dez vencedores do Prêmio Educador Nota 10, o educador de 34 anos encantou os jurados com seu projeto Caravanas, Limites da Visibilidade e dividiu o mérito com seus concorrentes.

“Nestes dias ao lado dos meus colegas, me diverti muito, mas acima de tudo adquiri muito conhecimento”, afirmou o ganhador, em discurso na Sala São Paulo, no centro da capital paulista, em evento apresentado por Sandra Annenberg e Otaviano Costa.

Em seu projeto, Júnior luta pelo fim da “invisibilidade” de seus alunos de 12 a 14 anos, da Escola Municipal Áttila Nunes. Para isso, usa músicas de cantores famosos em suas aulas no subúrbio do Rio.

O ponto de partida de seu trabalho foi apresentar à turma a canção As Caravanas, de Chico Buarque, que trata de jovens da periferia do Rio que vão à zona sul aproveitar um dia de praia. “Eu via alunos presos dentro de Realengo, sem perceber que o mundo é muito maior. Quis mostrar que eles são importantes, têm história e merecem ser vistos. Assim o trabalho foi crescendo”, conta.

Com o projeto, sua meta é “desenvolver a autoestima dos adolescentes e promover um debate sobre preconceito e representação na sociedade”. O programa ainda inclui uma releitura da Lei Áurea, visitas a teatros e produção de textos, que foram reunidos no livro Que Sejam Lidos, Que Sejam Vistos.

Esta foi a 21ª edição do prêmio criado em 1998 pela Fundação Victor Civita. O Educador Nota 10 reconhece professores da educação infantil ao ensino médio, de escolas públicas e privadas, além de coordenadores pedagógicos e gestores escolares de todo o país.

Confira abaixo todos os vencedores do Prêmio Educador Nota 10 de 2018:

Em 2018, mais de 4.000 projetos foram enviados até que os 50 finalistas fossem selecionados. Os dez vencedores viajaram nesta semana a São Paulo, onde apresentaram seus processos a uma comissão de jurados e receberam seus troféus.