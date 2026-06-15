Avaliação da rede estadual de SP terá versão acessível para educação especial

A Prova Paulista, que avalia o aprendizado na rede pública, terá nesta terça-feira pela primeira vez uma versão acessível, para estudante da educação especial.

A iniciativa será aplicada pela Secretaria estadual da Educação nas avaliações de língua portuguesa e matemática. A prova mantém o mesmo conteúdo cobrado dos demais alunos, mas traz adaptações de linguagem e recursos de acessibilidade.

Para aqueles que necessitam de acessibilidade comunicacional, a Seduc-SP também oferece professores interlocutores de Libras, ledor (profissional capacitado para realizar a leitura de textos), salas extras e tempo adicional para realização das provas.

A Prova Paulista do segundo bimestre será aplicada até 19 de junho em mais de 5.000 escolas estaduais. Ao todo, cerca de 2,2 milhões de estudantes participarão da avaliação.