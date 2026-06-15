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Educação

Avaliação da rede estadual de SP terá versão acessível para educação especial

Conteúdo da Prova Paulista será o mesmo, mas com adaptações de linguagem e recursos de acessibilidade

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h30
Estudantes, a maioria jovens, sentados em carteiras escolares com notebooks abertos, concentrados em suas telas. Um aluno no primeiro plano, de boné azul, apoia a cabeça nas mãos, parecendo pensativo ou cansado.
Alunos realizam Prova Paulista em 2025 (Marco Ankosqui/Secretaria de Educação/Divulgação)
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A Prova Paulista, que avalia o aprendizado na rede pública, terá nesta terça-feira pela primeira vez uma versão acessível, para estudante da educação especial.

A iniciativa será aplicada pela Secretaria estadual da Educação nas avaliações de língua portuguesa e matemática. A prova mantém o mesmo conteúdo cobrado dos demais alunos, mas traz adaptações de linguagem e recursos de acessibilidade.

Para aqueles que necessitam de acessibilidade comunicacional, a Seduc-SP também oferece professores interlocutores de Libras, ledor (profissional capacitado para realizar a leitura de textos), salas extras e tempo adicional para realização das provas.

A Prova Paulista do segundo bimestre será aplicada até 19 de junho em mais de 5.000 escolas estaduais. Ao todo, cerca de 2,2 milhões de estudantes participarão da avaliação.

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