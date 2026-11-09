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Educação

As questões do Enem 2026 que mais geraram polêmica nas redes

Temas como redistribuição de terras, guerras e população cigana estiveram entre os assuntos abordados pelo principal vestibular do país

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 16h10 | Atualizado em 9 nov 2026, 16h12
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Estudantes podem se inscrever para o Enem até a próxima sexta-feira (./Reprodução)
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As questões do Enem 2026 que mais geraram polêmica nas redes Priorize VEJA no Google

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, aplicado no último domingo, 8, colocou temas politicamente sensíveis no centro da discussão nas redes sociais. Questões sobre a Lei Rouanet e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) provocaram críticas de candidatos, que acusaram a prova de favorecer pautas associadas à esquerda. A repercussão também envolveu a abordagem de assuntos contemporâneos, como a guerra entre Estados Unidos e Irã e a exploração de terras raras.

Uma das perguntas que mais chamaram atenção apresentava um infográfico sobre os efeitos econômicos da Lei Rouanet, mecanismo federal de incentivo à cultura. O material destacava o impacto financeiro acumulado pela legislação e o retorno indireto dos investimentos. Já uma questão sobre o MST abordava iniciativas de formação e capacitação oferecidas pelo movimento a pequenos agricultores e populações rurais vulneráveis. 

Outras questões chamaram atenção pela complexidade. Na prova, apareceram assuntos como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) Digital, a inclusão social da população cigana, teorias morais da filosofia helenística e o sofrimento de vítimas do nazismo.

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 O primeiro dia de Enem teve 90 perguntas objetivas, divididas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

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