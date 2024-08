Antes vista como bicho papão, Inteligência Artificial ganha adesão de professores

Praticamente dois anos depois da Inteligência Artifical chegar ao grande público, seu uso na sala de aula já não é visto como uma ameaça ao professor e ao processo de aprendizagem. Aos poucos, os docentes vão deixando a desconfiança de lado para aderir ao uso de ferramentas que são capazes de ajudar no dia dia. É cada vez mais comum encontrar profissionais da educação que se renderam à IA para personalizar o ensino e, principalmente, facilitar a realização de tarefas administrativas. Uma das plataformas mais utilizadas atualmente, a Teachy, foi desenvolvida no Brasil e já conta com 400 000 docentes inscritos, que buscam no ambiente virtual auxilio para planejar aulas, organizar o ano letivo, criar atividades em sala e lista de exercícios e até corrigir de provas.

“A ideia é diminuir o tempo de burocracia e fazer com que o professor fique livre para se dedicar ao que realmente importa: dar mentoria para os alunos desenvolverem seus maiores potenciais”, explica Pedro Siciliano, CEO e fundador da companhia. Durante dois anos, a equipe da empresa alimentou o banco de dados com materiais didáticos e bancos de questões de fontes aberta provenientes de diversas partes do mundo. Uma vez reunidas as informações, diversas tecnologias disponíveis no mercado foram utilizadas para reunir todo o conteúdo e oferecer respostas às necessidades dos professores.