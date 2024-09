A escola pública brasileira que está entre as melhores do mundo

De acordo com a organização do prêmio, os programas têm sido bem-sucedidos, refletidos no aumento da participação dos alunos em competições nacionais e no fortalecimento da coesão comunitária. Pais e organizações locais também estão ativamente envolvidos, participando de eventos e workshops. A instituição concorre com o Colégio María de Guadalupe, da Argentina, e a Community School Salomé Ureña, dos EUA, a recompensa de U$10 mil dólares.

A World’s Best School Prizes foi criada em 2022 pela T4 Education com o apoio da Fundação Lemann, Accenture e American Express. Este ano, o vencedor de cada categoria será divulgado em outubro. Todos os ganhadores e finalistas serão convidados ao World Schools Summit, em Dubai, nos dias 23 e 24 de novembro.