WhatsApp testa recurso para acabar com mensagens falsas

O WhatsApp está testando um recurso para tentar acabar com as mensagens falsas dentro do aplicativo. A nova ferramenta avisa quando um link compartilhado é considerado suspeito.

A atualização foi detectada nesta sexta-feira pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas. Ao identificar uma mensagem com link, o WhatsApp examina o conteúdo para saber se o usuário será redirecionado a um site falso. A mensagem fica marcada com uma etiqueta vermelha.

Se o usuário decidir abrir o link, o aplicativo alerta novamente o usuário. “Este link contém caracteres incomuns. Ele pode estar tentando se passar por outro site”.

Neste ano, ao menos sete golpes foram disseminados na plataforma – os cibercriminosos simulam promoções de grandes marcas ou aproveitam datas comemorativas para enganar usuários. Coca-Cola e a Páscoa foram temas de algumas fraudes recentes.