Novo golpe promete kit de O Boticário para Dia dos Namorados

Os hackers não se cansam de criar falsas promessas de presentes em grupos de WhatsApp. A estratégia é basicamente a mesma: basta clicar no link, compartilhar a promoção com um grupo de amigos e assim ficar apto a ganhar um brinde de uma marca famosa. O problema é que a promoção é falsa e, ao clicar no link, a vítima pode ficar vulnerável a ataques.

O golpe da vez, segundo a empresa de cibersegurança PSafe, promete um kit de produtos da linha Glamour, da marca O Boticário, para o Dia dos Namorados. Os golpistas pedem que a vítima responda a um questionário e compartilhe o link com amigos do WhatsApp.

Ao clicar no link malicioso, o usuário precisa responder a três perguntas: 1) você gostaria de ganhar um kit masculino ou feminino?; 2) o kit é para uso próprio ou presente para o namorado(a)?; 3) você indicaria nossa promoção para amigos ou familiares?”.

Independentemente das respostas escolhidas, o usuário é encaminhado para uma página que solicita o compartilhamento da falsa promoção com 30 amigos ou grupos no WhatsApp. Ao final, o usuário é direcionado para realizar o download de um malware (programa malicioso).

Segundo o laboratório da PSafe, mais de 40 mil pessoas foram expostas a esse golpe apenas nas últimas 24 horas.

Para evitar cair em falsas promoções, os especialistas do laboratório recomenda que as pessoas criem o hábito de se certificar sobre a veracidade de qualquer informação antes de compartilhá-la com seus contatos.