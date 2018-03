‘Prévia’ da inflação de março é a menor para o mês desde 2000

A inflação medida pelo IPCA-15 em março foi de 0,10%, segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. É o menor resultado registrado para o mês desde 2000. O indicador é considerado uma “prévia” da inflação oficial do mês em que é divulgado e havia ficado em 0,38% no mês de fevereiro.

Dois dos grupos monitorados pelo IBGE tiveram queda no resultado de março: alimentação e bebidas e comunicação. O primeiro abrange cerca de um quarto dos gastos mensais dos brasileiros e registrou queda de 0,07% nos preços.

“Com redução de 0,29% em relação a fevereiro, a alimentação no domicílio, motivou a queda no grupo dos alimentos, em março, já que vários produtos tiveram deflação, a exemplo das carnes (-0,66%) e do tomate (-5,00%).”, diz o IBGE.

Na outra ponta, o maior aaumento foi visto nos preços em saúde e cuidados pessoais (0,54%). “A pressão foi exercida pelo item plano de saúde (1,06%), maior impacto individual no índice do mês”, afirma a instituição.

O ritmo mais baixo que o esperado no aumento dos preços motivou o Copom a cortar a Selic para 6,50% na última quarta-feira. É o menor patamar da história para a taxa básica de juros, e o órgão do Banco Central sinalizou que fará novos cortes.

A expectativa de analistas do mercado financeiro é que a inflação encerre o ano em 3,63%, segundo o último Boletim Focus. O centro da meta é de 4,5%, e há margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (3% a 6%). Em 2017, a inflação ficou em 2,95%, abaixo do piso da meta para o período (3%).