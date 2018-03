Focus: Mercado reduz previsão de inflação e crescimento em 2018

Os analistas do mercado financeiro consultados pelo Boletim Focus reduziram as estimativas para a inflação e para o crescimento da economia brasileira em 2018. As apostas para o IPCA passaram de 3,67% para 3,63%, sétima queda semanal consecutiva. A projeção do PIB no ano foram de 2,87% para 2,83%, terceiro recuo seguido.

As previsões de inflação para 2019 permaneceram em 4,20%. O centro da meta do governo para este ano é de IPCA em 4,50%, e de 4,25% no ano seguinte. Se confirmadas as expectativas dos analistas, a inflação ficará abaixo do centro da meta nos dois períodos, mas dentro da margem de tolerância – de 1,5 ponto porcentual.

O crescimento estimado para o PIB em 2019 é de 3%, a mesma previsão há sete semanas.

Com níveis baixos de inflação, a aposta dos economistas consultados pelo Focus é de que o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, faça um novo corte na Selic, levando a taxa básica de juros a 6,50%. O órgão se reúne entre terça e quarta-feira desta semana, para tratar do assunto. Atualmente, a Selic está em 6,75%, o menor patamar da história.

Outro dado levado em conta pelo Copom na definição da taxa de juros, o IBC-Br, teve recuo de 0,56% em janeiro. Foi a primeira queda após quatro meses seguidos de alta. O índice do BC serve de termômetro para a atividade econômica.