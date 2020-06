Pandemia e instabilidade política afundam a projeção do PIB de 2020

A previsão para a economia em 2020 continua em declínio e pela 17ª semana consecutiva, analistas do mercado financeiro revisaram a projeção do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 para baixo. Segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 8, a economia brasileira deve apresentar contração de 6,48% – na última semana, a estimativa era de queda de 6,25%. O avanço da pandemia de coronavírus pelo país, junto com as incertezas sobre como será feita a flexibilização de atividades e a instabilidade política no país ajudam a afundar as previsões para este ano.

O brutal recuo no desenvolvimento da economia brasileira neste ano começa a se materializar em dados. A atividade da indústria, por exemplo, caiu quase 19% em abril, mês que foi inteiro afetado por restrições de distanciamento social. O PIB do primeiro trimestre, antes da fase mais aguda da pandemia no país, registrou queda de 1,5% de janeiro a março, mostrando o brutal impacto da crise em uma economia que vinha em recuperação da crise vivida entre 2015 e 2016.

No início do ano, quando a pandemia do coronavírus estava concentrada na China e não se sabia ao certo quando e como chegaria ao Brasil, os especialistas estimavam crescimento econômico para este ano na casa de 2,3%. Com o pior resultado dos últimos dez anos estimado para 2020, no contexto da crise anterior, esta década caminha para ser a pior década perdida da economia brasileira.