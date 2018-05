McDonald’s e Burger King devem ser impactados por greve

O McDonald’s pode ser afetado pelo desabastecimento de produtos causado pela greve dos caminhoneiros. Segundo a empresa, é “provável” que faltem produtos do cardápio em alguns restaurantes da rede.

No Burger King, a situação é semelhante. O fast food afirmou que a venda de seus produtos poderá ser suspensa temporariamente até que a situação se normalize. “O protesto dos caminhoneiros em todo Brasil tem impactado o abastecimento de insumos em inúmeras redes de alimentação”, disse em nota.

“Estamos acompanhando a situação de perto e fazendo o possível para manter a operação normalizada”, afirmou o McDonald’s em comunicado.

Nas redes sociais, usuários relatam a falta de ingredientes em unidades do McDonald’s de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

MC Donald's de BH tá sem haburguer, agora os cara comem até a embalagem — Só magia top 🔮 (@whoisincontrol) May 24, 2018

Segundo o McDonald’s, a paralisação está provocando um desabastecimento no comércio em geral, incluindo todo o setor de alimentação.

Caso a greve continue, o restaurante Madero já informou nesta quinta-feira que o estoque para sanduíches vai acabar no sábado.

Procurados, Outback e Giraffas não retornaram o contato até a publicação da matéria.

A paralisação de caminhoneiros fez com que o Carrefour limitasse compras dos consumidores. Agora, cada pessoa pode levar apenas cinco unidades do mesmo produto.

Os aeroportos também estão enfrentando dificuldade com a greve. É o caso do aeroporto de Brasília e Recife, onde falta combustível – a companhia aérea Azul cancelou nesta quinta-feira voos para Pernambuco. Na capital brasileira, as reservas de combustível estão escassas.