Horário de verão: Google recomenda fazer ajuste manual do celular

O Google recomenda aos usuários do sistema Android que ajustem manualmente seus aparelhos com o novo horário de verão caso tenham algo importante para fazer no dia – caso da prova do Enem. É padrão que os celulares realizem a atualização automaticamente, mas uma decisão do governo interferiu no sistema.

“Se você tem um compromisso importante que não pode perder no dia 4 de novembro, prepare-se com antecedência definindo manualmente a hora em seu telefone”, sugeriu o Google em comunicado.

No dia em que os usuários devem adiantar seus relógios, acontece o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com a mudança, a prova será aplicada em quatro fusos horários diferentes em todo o país – por isso, os estudantes devem ficar atentos.

Usuários do sistema operacional iOS também podem ser prejudicados. O fuso horário é alterado automaticamente pela fabricante.

No Brasil, 94,2% dos celulares operam com o Android. Outros 5,4% são do sistema operacional da Apple, segundo a empresa de análise de dados Kantar.

Tradicionalmente, o horário de verão tem início no terceiro domingo de outubro, mas a data sofreu alteração para que não coincidisse com as eleições. Ficou decidido que os relógios seriam ajustados em 4 de novembro – a mudança afetou o calendário das fabricantes e operadoras de celular.

Sem tempo hábil para atualizar o sistema de todos os aparelhos, os relógios de muitos usuários foram adiantados sozinhos e nas datas incorretas: em 15 ou 21 de outubro.

Veja abaixo como fazer a mudança manualmente no sistema Android:

1) Entre no menu Configurações e procure o item chamado “Sistema”, depois escolha “Data e Hora” ou algo similar. Em alguns aparelhos talvez não seja necessário passar pelo menu “Sistema.

2) Desative as opções “Data e hora automáticas” e “Fuso horário automático”.

3) Depois desses passos, adicione uma hora em seu horário local e tudo estará pronto para ativar seus despertadores.

Todos os passos acima devem ser feitos antes de domingo, quando começa o horário de verão. No domingo, o processo precisa ser desfeito ativando ativando as opções “Data e hora automáticas” e “Fuso horário automático” e reiniciando o aparelho. O horário deve então estar de acordo com o sinal enviado pelas operadoras.

“Sabemos que o Android é fundamental e estamos empenhados em torná-lo cada vez mais útil, como ajudando você a encontrar a informação certa no prazo certo”, diz o Google em seu blog.