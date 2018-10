Relógios de celulares se adiantam, mas horário de verão não começou

Uma programação de sistema faz com que, anualmente, muitos aparelhos de telefone celular e computadores tenham os relógios ajustados automaticamente ao horário de verão, sem que o usuário precise adiantar ou atrasar uma hora. No entanto, neste domingo 21, brasileiros relatam nas redes sociais transtornos causados por uma mudança antecipada do horário, adiantado em uma hora, o que só precisará ser feito no próximo dia 4.

Os relatos compartilhados nas redes incluem usuários de ao menos quatro operadores, Vivo, Claro, TIM e Oi, em especial os que possuem telefones com sistema operacional Android. Usuários de iPhone, que passaram por situação semelhante no começo da semana, também relatam o problema, mas em menor grau. É possível verificar a hora oficial de Brasília por meio deste site.

Vc acorda e são 6 hrs, vai na sala e são 5 hrs, volta para o quarto e são 6 hrs de novo: pic.twitter.com/4e2WlZyTy3 — A Luuh do Bangtan💜 (@LuhSanttos90) October 21, 2018

O erro se explica porque, tradicionalmente, o horário de verão se inicia na madrugada do sábado para o terceiro domingo de outubro, o que seria hoje. No entanto, o início foi adiado pelo presidente Michel Temer (MDB) atendendo a um pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma vez que, para a Corte, a diferença de horário entre os estados afetados e não afetados pela mudança é prejudicial para a logística do segundo turno das eleições gerais, no dia 28.

Neste ano, os que mais devem se atentar ao horário de verão são os estudantes inscritos para prestar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá seu primeiro dia de prova realizado justamente no domingo em que passa a valer a mudança nos relógios. Programada para economizar energia elétrica, a medida afetará dez estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás), além do Distrito Federal.