Horário de verão começa à 0h de domingo; Gol alerta para voos

O horário de verão começará à 0h de domingo, dia 4 de novembro. Tradicionalmente, a mudança acontece no terceiro domingo de outubro. Mas a troca foi alterada para não atrapalhar o segundo turno eleitoral.

Os relógios deverão ser adiantados em uma hora nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e no Distrito Federal. Os estados do Norte e do Nordeste não participam do horário de verão.

A Gol recomenda que os clientes que fiquem atentos aos horários de seus voos nacionais e internacionais. As partidas e chegadas nas regiões Norte e Nordeste, que não terão horário de verão, foram antecipadas em uma hora em relação ao horário de Brasília.

Segundo a companhia, os bilhetes aéreos apresentam a hora local, sendo o embarque no horário da cidade de origem e o desembarque no horário do destino. Para não haver confusão, a dica é seguir o horário indicado no bilhete para programar a viagem. A Gol informa que os voos retornam ao normal no dia 16 de fevereiro de 2019, quando se encerra o horário de verão.