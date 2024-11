Guia de Fundos: Com foco na segurança, BTG Pactual Cred Corp Prev se destaca em previdência de crédito privado

Em geral, quem procura um produto de previdência privada está em busca de alternativas conservadoras, ligadas principalmente à renda fixa. O que nem todos sabem é que, sem sair dessa classe de ativos, é possível ganhar mais dinheiro, combinando retorno com segurança. Essa é a proposta dos produtos de previdência de crédito privado — e do BTG Pactual Cred Corp Prev, vencedor da categoria no Guia de Fundos VEJA NEGÓCIOS.

O BTG Pactual Cred Corp Prev tem como foco a atuação no mercado de crédito local, operando debêntures, certificados de depósito bancário (CDBs) e letras financeiras, tanto no mercado primário (novas emissões de títulos), quanto no secundário (compra e venda entre participantes do mercado). “Estamos de olho em oportunidades de investimento todos os dias”, afirma Eduardo Arraes, sócio e responsável pelos fundos de crédito privado da BTG Pactual Asset Management.

Assim como em outros casos, o BTG Pactual Cred Corp Prev replica a estratégia que existe fora da previdência. Mais exatamente, ela consiste em tentar antecipar movimentos de mercado para que o fundo esteja bem posicionado, seja para adquirir ativos, seja para vendê-los. “Operar de acordo com ciclos de mercado é tão importante quanto fazer uma boa análise de crédito”, diz o gestor.

Arraes conta que, em 2022, com a taxa Selic em alta no Brasil, optou por reduzir a exposição aos setores de varejo e construção civil, que têm alta ligação com os ciclos econômicos. “Agora, estamos reduzindo nossa exposição a esses setores de olho na perspectiva de avanço dos juros”, diz. Com taxas maiores no horizonte, o gestor tem uma visão conservadora. Isso porque o chamado spread de crédito — a taxa “extra” paga ao investidor em relação a um título público ao aceitar mais risco — está abaixo da média dos últimos cinco anos. “Mantemos um nível maior de caixa para aproveitar oportunidades.”

Onde encontrar o fundo: Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Itaú.

A metodologia usada por VEJA Negócios para definir os vencedores

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8