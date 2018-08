Dólar sobe com forte baixa da lira turca e cautela eleitoral

A forte queda da lira turca na manhã desta quinta-feira (30) ajuda na desvalorização do real ante o dólar. A moeda americana avança 1,033%, cotada a 4,1568 reais. Em agosto, o dólar acumula ganhos de quase 10% e, no ano, cerca de 25%.

Pesa também na escalada da manhã uma sondagem eleitoral divulgada pelo Poder360, que mostra que Fernando Haddad pode receber quase que a totalidade das intenções de votos do ex-presidente Lula, caso ele seja impedido de concorrer à Presidência, destaca em relatório o operador Luis Felipe Laudisio dos Santos, da Corretora Renascença.

A pesquisa apontou que 34% dos eleitores consideram a hipótese de votar em Fernando Haddad para presidente da República, quando ele indicado como candidato apoiado por Lula. O levantamento mostrou que o percentual de eleitores que “votariam com certeza” em Haddad é de 8%. “Os votos em Haddad tendem a crescer após ele ser confirmado como o candidato do PT, o que deve coincidir com o início do horário eleitoral. Isso significa que um cenário com Haddad no segundo turno é possível”, disse Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset Corretora.

No exterior, a lira turca amplia perdas recentes na manhã desta quinta-feira, se aproximando mais da mínima histórica de 7,1310 liras por dólar, segundo a FactSet. Pesam relatos de que o vice-presidente do Banco Central da Turquia e membro do Comitê de Política Monetária, Erkan Kilimci, deverá renunciar. A informação ganha destaque diante da pressão do mercado para que o Banco Central eleve os juros para controlar a alta inflação em meio a acentuada crise econômica no país. Dados oficiais sobre inflação, que a Turquia divulga na segunda-feira, deverão mostrar um forte salto nos preços, diante da expressiva desvalorização recente da lira. Em julho, a taxa anual de inflação ao consumidor turco ficou em 15,85%.