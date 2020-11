Com vacina e eleição, Ibovespa sobe e Dow Jones volta a nível de fevereiro

Nesta segunda-feira, 9, o primeiro dia de abertura das bolsas após a confirmação da vitória eleitoral do democrata Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos, o Ibovespa fechou em alta de 2,57%, a 103.515 pontos, patamar alcançado pela última vez desde o início de agosto. O apetite ao risco segue o mercado internacional, que se animou com a ampla vantagem em colégios eleitorais de Biden em relação a Trump, o que assegura melhor a sua vitória mesmo com uma contestação do atual presidente na Justiça, Além disso, houve as boas notícias sobre os avanços nas pesquisas sobre a vacina da Pfizer com a BioNTech, que teria 90% de eficácia. Grande parte do mercado está antecipando uma aprovação desse imunizante pela FDA (Food and Drugs Administration, agência de regulamentação americana) até o fim deste ano para o uso público, o que gera expectativa sobre a reabertura econômica.

O índice Dow Jones fechou em alta de 2,95%, aos 29.157,97,26 pontos, patamar perdido em fevereiro, antes da pandemia, enquanto o S&P 500 encerrou em alta de 1,17%, a 3.550,5 pontos. As ações que tiveram maior alta foram as ligadas aos setores impactados pelo fechamento da economia, como petróleo, aéreas e hotelaria. Por outro lado, a Nasdaq, a bolsa das empresas de tecnologia, fechou em queda de 1,53%, em um dia de realização de lucros. Essa dicotomia entre os dois setores na aprovação da vacina endossa como, diferentemente de outras crises, como do subprime, a Covid-19 prejudicou diretamente setores que exigem contato físico. O surgimento de uma vacina inverte esse ciclo e, no Brasil, as empresas que mais subiram foram Gol, Azul e Embraer, ligadas ao setor aéreo, e as gestoras de shopping centers.