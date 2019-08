A Câmara dos Deputados faz nesta quarta-feira, 7, a última etapa de votação da reforma da Previdência na casa. Os deputados precisam analisar oito destaques ao texto, que são propostas de mudança na PEC. Nesta etapa, todas as proposições são supressivas, isto é, pretendem retirar algum trecho da reforma. Isso pode tanto suavizar as regras quanto endurecê-las.

Para ser aprovado, cada destaque precisa de 308 votos favoráveis, mesmo número mínimo de votos necessários para a aprovação do texto-base. Na madrugada desta quarta-feira, a PEC da Previdência teve o texto principal aprovado por 370 votos favoráveis, 124 contrários e uma abstenção.

Assim que concluída a votação dos destaques o texto segue para o Senado Federal. A reforma propõe alterar diversas regras de aposentadorias e outros benefícios previdenciários. A principal delas é a fixação de uma idade mínima de 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens) como requisito principal para que o trabalhador possa solicitar sua aposentadoria.

Confira ao vivo a votação dos destaques da reforma da Previdência:

13:12 – Câmara vota destaque do PT

O primeiro destaque em votação é do PT, que suprime o dispositivo que desconsidera, para contagem do tempo de contribuição para a Previdência, contribuições abaixo do piso da categoria. A reforma pede que seja feita uma contribuição mínima, senão o mês de recolhimento não entra na conta da aposentadoria. Para que o requerimento seja rejeitado, são necessários 308 votos.

12:55 – Requerimento de retirada é negado; votação dos destaques continua

O requerimento de retirada de pauta foi negado por 256 votos a 7; os deputados começam agora a discutir os destaques que serão votados

12:28 – Deputados precisam votar ‘sim’ para rejeitar os destaques

No segundo turno da votação da Proposta de Emenda à Constituição, o regimento da Câmara prevê que os destaques são apenas supressivos, isto é, para tirar trechos do texto. Com isso, para rejeitar os destaques, é necessário que os deputados rejeitem por ao menos 308 votos cada uma das propostas. Ou seja, para manter a reforma como está, o voto é “sim”.

12:25 – Maia abre a Ordem do Dia para votação

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deu início aos trabalhos de votação dos destaques na tarde dessa segunda-feira, com 370 deputados presentes na sessão. Os deputados agora analisam um pedido da oposição de retirada de pauta. A cada nova sessão, esse mesmo requerimento é votado, em tentativa de obstrução da votação.

12h30 – Oposição propõe sete mudanças ao texto; Novo tem um destaque

Dentre as propostas de mudança da reforma da Previdência, a maioria é da oposição. Em um deles, o PDT pretende mexer na regra de transição válida para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. A intenção do partido é retirar o pedágio de 100% a ser pago pelos trabalhadores que pretendem se aposentar aos 57 (mulheres) e 60 (homens). Já o Novo quer retirar essa modalidade da reforma, e manter o texto apenas com as três sugestões de transições que o governo havia proposto originalmente.

12h30 – Texto vai para o Senado após votação dos destaques

A reforma da Previdência precisa concluir a votação dos destaques para seguir ao Senado. Lá, o texto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da casa. Se aprovado, o texto segue para o plenário. Para ser aprovada, precisa de três quintos de votos favoráveis, equivalente a 49 senadores dos 81 da casa. Se o texto for aprovado sem alterações, é promulgado e começa a valer. Se sofrer modificações volta para a Câmara. Senadores articulam uma PEC paralela para a inclusão de estados e municípios na reforma. O presidente Jair Bolsonaro, no entanto, defende a aprovação no texto no Senado sem nenhuma modificação, nem mesmo a PEC paralela.