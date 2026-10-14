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Cultura

Zé Felipe explica parte difícil de manter amizade com a ex, Virginia

Músico fez declaração nas redes sociais nesta quarta-feira, 14

Por Flávio Monteiro 14 out 2026, 18h42
Homem sorridente, com barba e boné azul virado para trás, veste jaqueta esportiva azul com listras brancas e emblema da Argentina, em rua arborizada com placa de STOP e palmeiras
O músico Zé Felipe (Reprodução/Instagram)
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O cantor Zé Felipe falou sobre as dificuldades de se manter um relacionamento de amizade com uma ex-namorada nesta quarta-feira, 14. Questionado por um seguidor nas redes sociais, o músico afirmou que é difícil explicar a natureza do vínculo para quem vê de fora. A declaração ocorre em meio ao término do relacionamento de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, com o atacante Vini Jr.

“Ter que explicar, para quem não tem, que essa amizade é normal. E eu acho que, além disso, ter amizade com mulher é aquilo lá, né, mano? Na discussão você tem que saber que nessa você vai estar errado, na outra também”, disse o filho de Leonardo, brincando.

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