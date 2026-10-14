Zé Felipe explica parte difícil de manter amizade com a ex, Virginia

O cantor Zé Felipe falou sobre as dificuldades de se manter um relacionamento de amizade com uma ex-namorada nesta quarta-feira, 14. Questionado por um seguidor nas redes sociais, o músico afirmou que é difícil explicar a natureza do vínculo para quem vê de fora. A declaração ocorre em meio ao término do relacionamento de sua ex-esposa, Virginia Fonseca, com o atacante Vini Jr.

“Ter que explicar, para quem não tem, que essa amizade é normal. E eu acho que, além disso, ter amizade com mulher é aquilo lá, né, mano? Na discussão você tem que saber que nessa você vai estar errado, na outra também”, disse o filho de Leonardo, brincando.

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