Xamã abriu o jogo sobre a possibilidade de reatar seu relacionamento com a atriz Sophie Charlotte. O músico de 37 anos disse não ter tido nenhuma conversa com a ex-namorada sobre uma possível reconciliação após o término do relacionamento e brincou sobre as idas e vindas do casal. “Não sei. Não tive essa conversa ainda. Voltei quatro vezes já (risos)”, disse o artista.

Questionado sobre a razão para o término com a atriz, Xamã disse que ambos estavam em momentos diferentes da vida e da carreira. “A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos por muito tempo. A gente tem uma conexão muito forte, mas eu acho que um momento de carreira diferente, coisas diferentes”, explicou. O artista também disse que a exposição pública se tornou um problema: “Era meio que não conseguia ter uma intimidade e qualquer coisa era notícia”.

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