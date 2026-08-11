Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Cultura

Xamã cancela turnê e desabafa: ‘Frustração’

Itinerância apresentaria 30 shows em 25 cidades do país, mas não conseguiu sair do papel

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 08h44 | Atualizado em 11 ago 2026, 09h00
Xamã
Xamã (@euxama/Instagram)
Continua após publicidade
Xamã cancela turnê e desabafa: ‘Frustração’ Priorizar nos meus resultados Google

O rapper e ator Xamã anunciou na noite desta segunda-feira, 11, que a turnê “Xamã 2026” está cancelada.

Um comunicado oficial foi publicado nas redes do artista e esquiva elucidar o motivo por trás da mudança de planos — se vendas, saúde ou outro fator. Ainda assim, o texto lamenta: “Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos da frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade de reorganização da produção, a decisão tornou-se necessária”.

Todos os ingressos já adquiridos serão reembolsados automática e integralmente. No cartão de crédito, o estorno acontece como desconto em até duas faturas; já no débito, o valor pode levar até 72 horas para reaparecer na conta vinculada ao cartão. Pagamentos realizados por PIX serão estornados imediatamente e usuários do PicPay receberão uma notificação dentro do aplicativo.

O processo de reembolso começou nesta segunda-feira e pode levar até sete dias. Quem precisar de suporte pode recorrer ao site zig.fun/suporte.

Siga
Continua após a publicidade

A turnê “Xamã 2026” já havia começado com um show no Rio de Janeiro em março de 2026. Agora, ele tem no horizonte uma apresentação no festival Rock in Rio, acima do Espaço Favela, marcada para 6 de setembro.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Entretenimento
Música
O Som e a Fúria
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).