Xamã cancela turnê e desabafa: ‘Frustração’

O rapper e ator Xamã anunciou na noite desta segunda-feira, 11, que a turnê “Xamã 2026” está cancelada.

Um comunicado oficial foi publicado nas redes do artista e esquiva elucidar o motivo por trás da mudança de planos — se vendas, saúde ou outro fator. Ainda assim, o texto lamenta: “Era um sonho realizar esse projeto e compartilhamos da frustração de não poder realizá-lo, mas, diante da necessidade de reorganização da produção, a decisão tornou-se necessária”.

Todos os ingressos já adquiridos serão reembolsados automática e integralmente. No cartão de crédito, o estorno acontece como desconto em até duas faturas; já no débito, o valor pode levar até 72 horas para reaparecer na conta vinculada ao cartão. Pagamentos realizados por PIX serão estornados imediatamente e usuários do PicPay receberão uma notificação dentro do aplicativo.

O processo de reembolso começou nesta segunda-feira e pode levar até sete dias. Quem precisar de suporte pode recorrer ao site zig.fun/suporte.

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A turnê “Xamã 2026” já havia começado com um show no Rio de Janeiro em março de 2026. Agora, ele tem no horizonte uma apresentação no festival Rock in Rio, acima do Espaço Favela, marcada para 6 de setembro.

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