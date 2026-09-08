William Bonner rebate ideia de que casamento com Fátima Bernardes ‘deu errado’

William Bonner fez uma rara reflexão sobre o fim do casamento de 26 anos com Fátima Bernardes, anunciado em 2016. Em entrevista ao videocast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima e pela filha do ex-casal Beatriz Bonemer no YouTube, o jornalista contestou a ideia de que a separação seria uma prova de que a relação não teria dado certo. Para ele, uma história construída ao longo de décadas não pode ser reduzida ao momento em que chega ao fim. Bonner e Fátima também são pais de Vinicius e Laura — trigêmeos junto com Beatriz.

Bonner afirmou que a união foi marcada por harmonia, respeito e pela formação da família. O casal teve três filhos e, segundo o apresentador, manteve uma relação respeitosa mesmo durante o processo de separação. Ele argumentou que o encerramento do casamento não apaga as experiências compartilhadas nem transforma os anos anteriores em um fracasso.

“Se você se casa com alguém, você vai até que a morte os separe? Mesmo que, em alguns momentos, os projetos não sejam mais os mesmos? É assim que funciona? Cada um vai ficar afundado em frustrações porque não tem mais os mesmos projetos e aquilo não pode acabar nunca?”, questionou o ex-âncora do Jornal Nacional.

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A discussão surgiu depois que Fátima contou ter ouvido, após a separação, comentários de pessoas lamentando que o casamento dos dois “não deu certo”. Bonner discordou da interpretação. Na avaliação do jornalista, uma relação pode chegar ao fim depois de cumprir uma trajetória significativa. Ele questionou ainda a ideia de que um casamento precise ser mantido indefinidamente, mesmo quando os projetos de vida dos envolvidos deixam de coincidir.

Beatriz Bonemer também criticou a maneira como pessoas recém-separadas costumam ser abordadas. Para ela, dizer que uma união “não deu certo” pode ser especialmente inadequado quando quem está diante do comentário ainda enfrenta o impacto emocional do rompimento. Fátima acrescentou que esse tipo de manifestação muitas vezes revela mais sobre as frustrações de quem comenta do que sobre a história do casal.

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Quase uma década depois da separação, a convivência entre Bonner e Fátima serve, segundo o próprio apresentador, como uma espécie de resposta aos antigos julgamentos. Os dois reconstruíram suas vidas afetivas: Fátima mantém um relacionamento com o deputado federal Túlio Gadêlha, enquanto Bonner é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas. Os dois casais, inclusive, mantêm uma convivência cordial e já compartilharam momentos em viagens familiares.

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A reflexão do jornalista desloca o debate sobre divórcio da lógica de “sucesso” ou “fracasso”. Ao lembrar os 26 anos de casamento, os três filhos e a forma respeitosa como a união terminou, Bonner sustenta que uma relação pode ser considerada bem-sucedida mesmo quando deixa de existir como casamento.